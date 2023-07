Einheimischer Retter über Riedbergpass-Unfälle: "Das ist für die wie eine Rennstrecke"

Bernd Meyer war bei dem schweren Motorradunfall am Riedbergpass am Sonntag als Einsatzkraft vor Ort. Wie er die Rettungsaktion erlebte und wovor er warnt.

03.07.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Am Sonntag verunglückte schon wieder ein Motorradfahrer am Riedbergpass. In einer engen Kurve stürzte der Mann und flog über die Leitplanke. Er war erst 20 Jahre alt und musste schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Bernd Meyer von der Feuerwehr Balderschwang war vor Ort und will Motorradfahrer, die am Riedbergpass unterwegs sind, warnen.

