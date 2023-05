Erneut ist es am Riedbergpass im Oberallgäu zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto war in den Gegenverkehr geraten.

10.05.2023 | Stand: 11:17 Uhr

Bei einem Unfall am Riedbergpass zwischen einem Motorrad und einem Auto sind am Dienstagmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Motorrad kollidiert, teilt die Polizei mit. Der Motorradfahrer (57) und seine Beifahrerin (59) stürzten und wurden schwer verletzt. Sie wurden per Hubschrauber und Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der höchste befahrbare Gebirgspass längere Zeit gesperrt. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungsdienste waren vor Ort, ebenso wie ein Abschleppdienst, der sich um die Bergung der Unfallfahrzeuge kümmerte. Der Riedbergpass ist laut Polizei mittlerweile wieder frei und befahrbar.

Mehrere Rettungsfahrzeuge sind am Unfallort am Riedbergpass. Bild: Benjamin Liss

Unfall am Riedbergpass bei Obermaiselstein

Unfälle am kurvigen Riedbergpass sind leider keine Seltenheit. Die bei Motorradfahrern beliebte Passstraße ist immer wieder trauriger Schauplatz tragischer Unfälle. Erst am Tag zuvor ist ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Pass ums Leben gekommen.

