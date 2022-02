Auto schlittert gegen Pferdeanhänger und flieht

In Oberzollhaus bei Oy-Mittelberg ist ein Unbekannter am Montag gegen einen Pferdeanhänger geschlittert und weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

02.02.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Ein Unbekannter Autofahrer ist am Montagmittag bei Oy-Mittelberg bei Schneeglätte mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen geparkten Pferdeanhänger gerutscht und anschließend geflohen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (Lesen Sie auch: Schulbus kommt in Oy von der Straße ab)

Glätteunfall in Oy-Mittelberg: Autofahrer flieht nach Unfall und lässt Teile zurück

Da aber zahlreiche Autoteile des Unfallflüchtigen an der Unfallstelle liegen blieben, weiß die Polizei bereits, um welches Fahrzeugmodell es sich handelt. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise zu der Unfallflucht in Oy-Mittelberg-Oberzollhaus. Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 an die Verkehrspolizei Kempten wenden.

