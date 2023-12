Umgestürzte Bäume: Zufahrt zum Kleinwalsertal ist gesperrt

Neuschnee hat in der Region zu Schneebruch und umgestürzten Bäumen geführt. Besonders viel haben die Einsatzkräfte auf der Zufahrt zum Kleinwalsertal zu tun.

02.12.2023 | Stand: 20:20 Uhr

Die Zufahrt zum Kleinwalsertal ist ab Samstagabend 20 Uhr bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Aufgrund von Schneebruch und vieler umgestürzter Bäume ist die B19 zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal aktuell voll gesperrt.

Am morgigen Sonntag soll ein Hubschrauberflug stattfinden, um die Lage weiter verurteilen zu können, so Kommandant Peter Vogler. Wann die Verbindung zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal am Sonntag wieder befahrbar ist, bleibt noch unklar.

Wie kange die B19 gesperrt bleibt, ist noch nicht sicher. Bild: Benjamin Liss

