Erpresser-Mail an ein Unternehmen aus Wertach im Oberallgäu. Unbekannte Täter drohen darin mit negativen Bewertungen in den sozialen Medien.

01.12.2023 | Stand: 13:58 Uhr

E-Mail an ein Unternehmen aus Wertach. Ein Unbekannter forderte darin am Donnerstag laut Polizeiangaben insgesamt 1500 Euro in Bitcoin. Dadurch würden angeblich geplante negative Bewertungen der Firma in den sozialen Medien abgewendet.

Anzeige bei Polizei erstattet

Die Firma ging auf die Forderung nicht ein und erstattete stattdessen eine Anzeige. Die Polizei Immenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. 1500 Euro wären 0.0450 BTC (Stand von Freitag, 1.12.23).