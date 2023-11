Wetterdienst warnt vor Sturmböen im Allgäu

Wieder wird es im Allgäu stürmisch. Der DWD warnt vor Wind- und Sturmböen, teilweise sogar vor orkanartigen Böen. Die Warnungen im Überblick.

05.11.2023 | Stand: 09:29 Uhr

Wieder wird es stürmisch im Allgäu: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt den ganzen Sonntag über vor schweren Sturmböen in der Region. Der starke Wind könnte Dächer beschädigen oder gar Bäume entwurzeln, so der DWD. Wenn Sie am heutigen Sonntag draußen unterwegs sind, sollten Sie vor allem auf herabfallende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Die Sturmwarnung gilt bis 18 Uhr.

Die Sturmböen im Allgäu können Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen. in exponierten Lagen ist mit sturmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h zu rechnen. In der Nacht zum Montag lässt der Sturm im Allgäu ein wenig nach. Zu Beginn der neuen Woche bleibt es aber windig.

Die komplette Wettervorhersage für das Allgäu von Kaufbeuren bis Kempten, Memmingen, Oberstdorf, Füssen und dem Bodensee für die nächsten sieben Tage finden Sie in einer ausführlichen Übersicht immer täglich aktuell.

Diese Wetterwarnungen gelten aktuell im Allgäu:

Stadt Kempten: Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr

Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr Landkreis Oberallgäu: Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr

Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr Stadt Kaufbeuren: Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr

Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr Landkreis Ostallgäu: Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr

Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr Stadt Memmingen Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr

Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr Landkreis Unterallgäu: Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr

Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr Landkreis Lindau Warnung vor schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) bis 18 Uhr

