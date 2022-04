Urlaub in Oberstdorf: Anreise-Tipps und ein voller KÃ¼hlschrank nach der Corona-Pause

Oberstdorf bereitet sich auf den Gäste-Ansturm vor. Neben Corona-Regeln bekommen die Urlauber auch Einkaufshilfe und Rat, wie sie Menschenmassen vermeiden.

Am Samstag geht es wieder los. Genauso wie der Tourismus im März auf null Prozent heruntergefahren wurde, läuft der Fremdenverkehr am Samstag wieder voll an. Zwar nicht mit 100 Prozent, denn einige Hoteliers beschränken sich selbst und starten nur mit etwa 50 Prozent ihrer Bettenkapazitäten. Dennoch ist mit starkem Anreiseverkehr zu rechnen, weil auch die Ferienwohnungen wieder belegt werden dürfen. Ein Vorstoß von Touristikern, Privatvermieter schon Mitte Mai wieder öffnen und somit den Tourismus stufenweise wieder anlaufen zu lassen, fand bei der Staatsregierung kein Gehör. Also wird am Samstag ein Großteil der Gäste gleichzeitig anreisen. Eine gewaltige Herausforderung für die Gastgeber in der Region.

„Wir sind vorbereitet und freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt Oberstdorfs Tourismusdirektor Frank Jost. In enger Abstimmung mit den örtlichen Vermietern, Hoteliers und Bergbahnen wurden Konzepte für den Neustart erarbeitet. Für verschiedene Bereiche wurden Schutz- und Hygienekonzepte entwickelt und den Vermietern in Online-Seminaren nahegebracht. „Die erste Schockstarre hat sich schnell gelöst und wir haben gemeinsam an Lösungen gearbeitet“, sagt Jost.

Oberstdorf: Zusammenhalt in der Corona-Krise gewachsen

Der Zusammenhalt im Ort sei in der Krise gewachsen, erklärt der Tourismusdirektor. „Wenn es einen Corona-Fall gibt, hängt der ganze Ort mit drin. Deshalb müssen alle mitmachen – egal ob Hotelier oder Kioskbetreiber.“ Profitiert habe man bei der Ausarbeitung der Hygiene-Konzepte von den Erfahrungen, die beispielsweise die bereits geöffneten Gastronomiebetriebe und Freizeiteinrichtungen – Breitachklamm und Skiflugschanze empfangen schon wieder Besucher – gemacht haben. „Wichtig ist, die Gäste darauf hinzuweisen, dass die Corona-Regeln auch bei uns gelten“, sagt Jost. „Aber wir werden nicht den Ort mit Hinweistafeln vollpflastern.“ Auf den Wanderwegen setze man auf die Eigenverantwortung der Gäste. Information werde es dort geben, wo viele Menschen zusammenkommen – wie an Parkplätzen oder am Bahnhof.

Gäste sollen früher anreisen

Eine große Herausforderung für die Gastgeber stellt die Anreise dar: Um eine Schlange bei der Anmeldung zu vermeiden, wurde beispielsweise Vermietern nahegelegt, ihren Gästen eine frühere Anreisezeit zu empfehlen. So soll verhindert werden, dass alle Übernachtungsgäste am Samstagnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr anreisen, erklärt Kurdirektor Jost. Zudem hätten einzelne Vermieter von Ferienwohnungen ihren Gästen angeboten, ihnen den Kühlschrank vor dem Wochenende aufzufüllen. Damit es nicht Samstagabend zu langen Schlangen an der Supermarkt-Kasse kommt.

Weil auch mit starkem Tagesausflugsverkehr zu rechnen ist, empfehlen die Oberstdorfer Touristikern ihren Übernachtungsgästen, die Stoßzeiten beispielsweise bei Bergbahnen am langen Wochenende zu vermeiden. „Wer eine Woche bleibt, kann den Bergbahn-Ausflug ja auch auf Dienstag legen“, sagt Jost. „Oder frühmorgens oder nachmittags zur Bergstation fahren.“

Beim Tourismus-Neustart in Oberstdorf wird nur die Fellhornbahn in Betrieb sein, weil Nebelhorn- und Söllereckbahn im Sommer neu gebaut werden. Das kritisieren Vermieter und Hoteliers, die ihren zurückkehrenden Gästen das bestmögliche Angebot machen wollen. „Die Kritik ist auch an uns herangetragen worden, aber letztendlich ist es eine unternehmerische Entscheidung“, sagt Jost. „Und wir können uns alle darauf freuen, dass wir im nächsten Sommer zwei neue Bergbahnen haben.“

Die Buchungszahlen stimmen den Tourismusdirektor optimistisch. „Wir sind an Pfingsten gut belegt, aber es gibt noch freie Betten.“ Doch auch wenn der Tourismus jetzt wieder anläuft, kalkulieren die Oberstdorfer mit einem Rückgang der Übernachtungszahlen um 42 Prozent und der Gästemeldungen um 44 Prozent zum Vorjahr. Es werden also voraussichtlich 1,6 Millionen Übernachtungen im Jahr 2020 in Oberstdorf gezählt werden, 2019 waren es noch 2,7 Millionen. Die Zahl der Gäste sinkt von 487 000 von 268 000. Positive Signale habe man in der Krise von den Stammgästen empfangen, erklärt Jost. Die hätten immer wieder nachgefragt, wann sie wieder in Deutschlands südlichster Gemeinde Urlaub machen können. Daraus haben die Touristiker jetzt passend zum Neustart eine Werbekampagne gemacht. Der Titel lautet: „Komm heim nach Oberstdorf.“