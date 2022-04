Raser flüchtet mit über 120 km/h vor der Polizei in Sonthofen und baut Unfall

Ein Autofahrer liefert sich in der Nacht auf Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Sonthofen und Blaichach (Oberallgäu). Darum flüchtete der Mann.

20.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Ein Autofahrer ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten wollten nach eigenen Angaben den Mann in Sonthofen kontrollieren. Als die Polizisten an den Pkw herantraten, gab der Fahrer auf einmal Gas und fuhr davon - und die Beamten hinterher.

Verfolgungsjagd durch Sonthofen und Bihlerdorf mit über 120 km/h

Bei der Verfolgung durch Sonthofen und Bihlerdorf (Gemeinde Blaichach) fuhr der Mann laut Polizei teilweise über 120 Kilometer pro Stunde. Zu der zeit in der Nacht waren allerdings keine anderen Verkehrsteilnehmer auf den Straßen. Die Verfolgungsjagd endete, als der Fahrer mit seinem Auto gegen eine Wegsperre krachte.

Nach Unfall flüchtet der Raser weiter zu Fuß vor der Polizei

Der Mann stieg daraufhin aus seinem Wagen aus und flüchtete weiter zu Fuß. Die Polizisten erkannten den jungen Mann, bevor er ihnen entkam. Doch der 24-Jährige freute sich offenbar zu früh: Die Polizei stellte sein Auto sicher und ermittelte den Mann über die Halterin des Fahrzeugs. So erhärtete sich der Verdacht, dass der junge Mann am Steuer gesessen war.

Darum flüchtete der 24-Jährige vor der Polizei

Lesen Sie auch

Flucht vor der Polizei Vor Streifenwagen gewendet: Polizei schnappt Verkehrssünderin in Ottobeuren

Warum der 24-Jährige vor der Polizei geflüchtet war, fanden die Beamten zudem schnell heraus: Er hatte keinen Führerschein. Bei dem Zusammenstoß zwischen Pkw und Wegsperre entstand ein Schaden in Höhe von knapp 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auch die halterin des Autos wird wohl angezeigt

Auch die Halterin hat wohl demnächst eine Anzeige am Hals: gegen sie ermittelt die Polizei, weil die Frau wusste, dass der 24-Jährige keinen Führerschein hat. Trotzdem ließ sie ihn ans Steuer ihres Autos.

Lesen Sie auch: In Sonthofen entstehen 44 neue Wohnungen - Warum die Planung noch einmal angepasst wurde