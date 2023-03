Verkaufsoffener Sonntag und Fahrzeugausstellung in Sonthofen

Die Geschäfte haben am Sonntag, 2. April, in der Oberallgäuer Kreisstadt geöffnet. Es gibt auch eine Fahrzeugausstellung. Was sonst noch geboten ist.

30.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. April lädt die Sonthofer Wirtschaftsvereinigung AS ein. Von 12 bis 17 Uhr sind viele Geschäfte geöffnet. Außerdem gibt es laut einer Pressemitteilung unter anderem eine Fahrzeugausstellung sowie ein Familienprogramm.

Im Bereich der Fußgängerzone präsentieren sich örtliche Autohäuser. Dabei spielt auch die E-Mobilität eine wichtige Rolle. Für die Kleinen gibt es ein Karussell, Zauberer Thomasius ist mit seinen Kunststücken in der Fußgängerzone unterwegs. Am Johann-Althaus-Platz spielt Jens Beyer Live-Musik und zu jeder vollen Stunde gibt es einen musikalischen Beitrag in der Spitalkirche zu hören, organisiert von der Sonthofer Ökumene. Zudem erklingen bei Drehorgelspieler Jürgen Laufer Melodien an verschiedenen Plätzen in der Stadt.

Gleichzeitig findet der bio-regional-faire Markt am Marktanger in Sonthofen statt

Mit dabei sind die Sonthofer Gastronomiebetriebe. Wer in den Geschäften, die der AS angeschlossen sind, einkauft, kann sich die Einkäufe auf den Teilnahmekarten des Sonthofer Jahresspiels bestätigen lassen. Monatlich werden vier Karten ausgelost und die Gewinner erhalten je einen 50-Euro-Einkaufsgutschein. Am Held Flagship Store in der Östlichen Alpenstraße können sich Kinder auf dem großen Norma-Parkplatz als Go-Kart-Fahrer versuchen. Veranstalter ist die MSG Sonthofen. Heuer findet parallel am Marktanger und in der Markthalle der bio-regional-faire Markt statt. Dort werden nachhaltige Waren oder fair produzierter Kaffee ab 9.30 Uhr angeboten.

Weitere Infos gibt es unter www.alpenstadt.info