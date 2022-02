„Das Blech muss weg“ - Bald mit der U-Bahn bis zur Nebelhornbahn in Oberstdorf?

Das Mobilitätskonzept für Oberstdorf umfasst Ideen wie eine Untergrund- oder eine Kabinenbahn, die ein Parkhaus am Ortsrand mit beliebten Zielen verbinden soll.

19.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

30 Jahre sind vergangen, seit das Projekt „Autofreies Oberstdorf“ gestartet wurde. Mit dem Mobilitätskonzept hat die Gemeinde einen neuen Anlauf genommen, den Verkehr aus dem Ort zu verbannen. Jetzt wurden erstmals Ideen im Gemeinderat präsentiert, die in einem Arbeitskreis und mit Bürgern erarbeitet worden waren: Während Vorschläge wie ein Parkhaus vor dem Ort und die Einführung zusätzlicher Buslinien im Rat auf Zustimmung stießen, lehnten die Mitglieder Ideen wie eine U-Bahn-Linie oder Seilbahn durch den Ort ebenso ab, wie eine Verlängerung der Bahnlinie bis in den Kernort. Einen Beschluss fasste das Gremium nicht. (Lesen Sie auch: So will Oberstdorf gegen Staus und überfüllte Parkplätze vorgehen)