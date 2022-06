Vermisstenfall in Immenstadt aufgeklärt

Eine Mutter meldet ihren 52-jährigen Sohn in Immenstadt als vermisst. Die Polizei findet ihn in "guter Feierstimmung".

12.06.2022 | Stand: 11:08 Uhr

Eine Mutter hat am Samstagabend ihren 52-jährigen Sohn bei der Polizei Immenstadt als vermisst gemeldet. Der Sohn war zu Besuch bei seiner Mutter in Immenstadt. Am Vormittag startete er einen Fahrradausflug und kam bis zum späten Abend nicht mehr wieder, weshalb sich die Mutter Sorgen machte.

Nach einer kurzen Suche fand die Polizei den vermisste Sohn wohlauf und in guter Feierstimmung in einer örtlichen Bar.

