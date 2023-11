Oberstdorferin lässt Flüchtlinge in einem Film über Menschenwürde zu Wort kommen

Wie steht es um die Menschenwürde? Die Video-Künstlerin Veronika Dünßer-Yagci aus Oberstdorf präsentiert in Immenstadt einen Film über geflüchtete Menschen.

Es scheint ein Zeichen der Hoffnung inmitten einer eisigen Szenerie: Jemand befüllt einen rechteckigen Glasbehälter mit Wasser. Wer es ist, sieht der Betrachter nicht. Doch er ahnt, der Flüssigkeit kommt Bedeutung zu. Wasser könne sich in jede Ritze ausbreiten und eine große Kraft entwickeln. Das sagt Veronika Dünßer-Yagci. Deshalb verwendet es die in Oberstdorf beheimatete Künstlerin als Metapher, als Symbol und Sinnbild in ihrem neuen Dokumentarfilm „Keep on Going – Menschenwürde jetzt“.

Brückenschlag zwischen Nationen und Kulturen

In ihm lässt sie Menschen aus Syrien, aus Afghanistan und dem Iran erzählen: von ihrem Leben, von ihrer Flucht, von ihrer neuen Heimat in Deutschland. Dabei steht die Frage im Raum: Wie erleben diese Menschen, die vor allem wegen Krieg und Diktatur, wegen nicht vorhandener Menschenwürde ihr Land verlassen haben, ihr neues Leben in unserer Region? Denn alle, die zu Wort kommen, leben in Kempten. Der Film ist am Donnerstag, 16. November, im Immenstadt zu sehen. In ihrer Arbeit geht es Veronika Dünßer-Yagci nicht nur um einen Brückenschlag zwischen Nationen und Kulturen, sondern auch um einen zwischen Generationen.

Traumatische Ereignisse

In ihrem Film steht dafür eine Frau aus Syrien, die sich nun in Deutschland wohlfühlt. Hier lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Kind. Sie arbeitet als Pflegefachfrau mit alten Menschen. Eine Tätigkeit, die viel Verständnis erfordere. Denn diese alten Menschen haben oft viel mitgemacht, berichtet sie, haben Krieg und Flucht erlebt. Der Umgang mit ihnen sei schwierig. Doch zu manchen fand sie Zugang, indem sie ihnen von ihren eigenen Erlebnissen berichtete, von ihren Ängsten, in ein fremdes Land zu fliehen, von den traumatischen Ereignissen auf der Flucht über das Meer von der Türkei nach Griechenland. In einem Gefährt in der Nacht, das nicht als Boot bezeichnet werden konnte, mit 41 Menschen an Bord, darunter viele Kinder, die nicht schwimmen konnten. So etwas wolle sie nie wieder erleben. Es sei ein Höllenfilm gewesen.

Schwierigkeiten in Deutschland

Fast alle Gesprächspartner bestätigen, dass es ihnen in Deutschland gut gehe. Doch es gab Schwierigkeiten. Einige berichten, wie sie von Leiharbeitsfirmen ausgenutzt, von Arbeitgebern schlecht bezahlt wurden oder Probleme bei der Wohnungssuche hatten. Ein staatenloser Mann fühlt sich wie ein Tier in der Nacht, das Angst hat, aber doch den Kampf gegen die Dunkelheit aufnehmen muss.

Eindringlicher Appell

Am Ende fragt Dünßer-Yagci ihre Gesprächspartner, wie sie sich einen Film über Menschenwürde vorstellen. Dabei ist immer wieder der eindringliche Appell zu hören, dass alle Menschen gleich seien, aber oft nicht so behandelt werden. Etwa in Afghanistan: Wie könne die Welt zusehen, was dort mit Frauen und Jugendlichen geschehe? Aber auch in Europa: Wo Flüchtlingen ein Reisedokument ausgehändigt werde, in dem stehe, dass nicht sicher sei, ob die Daten, die es enthalte, glaubhaft seien.

Gefährliche Abseilaktion

Der Weg ins Unbekannte gleicht für viele Flüchtlinge einer gefährlichen Abseilaktion. Für sie steht im Film ein Industriekletterer, der sich von der Oberstdorfer Skiflugschanze herablässt in eine eisige Schneelandschaft. Dort versprengen Frauen aus Syrien und Afghanistan das Wasser aus ihren Glasbehältern in der Hoffnung auf ein besseres Leben – für sich und ihre Kinder. Denn was hat zum Beispiel den Krieg in Syrien ausgelöst? „Einer ganzen Generation wurde die Würde geraubt“, sagt ein syrischer Filmemacher, der in den Irak geflohen ist, in einem Gastbeitrag zu Veronika Dünßer Yagcis-Dokumentaion.

Seit 2016 beschäftigt sich Dünßer-Yagci mit dem Themenkomplex Flucht, Vertreibung, Menschenwürde. Heuer hat sie für eine neue Abteilung im Stadtmuseum in Memmingen Interviews mit Heimatvertriebenen aus Böhmen und Mähren geführt.

„Keep on Going – Menschenwürde jetzt“ ist zu sehen am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr im Union Filmtheater Immenstadt; ein Trailer findet sich online (videokunst-allgaeu.de).