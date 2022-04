So nimmt Ski-Ikone Martina Ertl Skifahrer in Oberstdorf bei "Verstehen Sie Spaß?" auf die Schippe

Regisseur Tommy Schmidle aus Riezlern hat für „Verstehen Sie Spaß?“ Streiche ausgeheckt und in Oberstdorf gedreht. Vier Filme sind in der Fernsehshow zu sehen.

02.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Angebot einer Oberstdorfer Skischule klingt verlockend: einen halben Trainings-Tag mit der zweifachen Skiweltmeistern Martina Ertl auf der Piste verbringen. Doch vor der Praxis kommt die Theorie. Die Teilnehmer müssen erst einmal zur Schulung: Grundregeln werden abgefragt, Trockenübungen müssen abgelegt werden. Das Warten auf den Star dauert und dauert – und am Ende erleben die Teilnehmer eine Überraschung, für die sie Humor brauchen. Denn sie sind einem Lockvogel der Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ auf den Leim gegangen.

"Verstehen Sie Spaß?": Training mit Martina Ertl in Oberstdorf

Was die Fans von und mit Martina Ertl bei der Schulung alles erleben und wie sie reagieren, ist am Samstag, 2. April, um 20.15 Uhr im Fernsehen zu sehen. Erstmals wird dann Barbara Schöneberger „Verstehen Sie Spaß?“ moderieren. Der Spaß der Show, die 1983 von Kurt Felix entwickelt wurde, besteht darin, andere Menschen hinters Licht zu führen: Sie durch Streiche in komisch-missliche Situationen zu bringen, die sich allerdings als gut vorbereitete Inszenierung, als Spaß, erweisen. Die Streiche werden mit versteckten Kameras in Kurzfilmen festgehalten. (Lesen Sie auch: Walser Regisseur lässt Prominente vom Leben im hohen Alter erzählen)

Filmdreh auf dem Fellhorn

Der Beitrag mit Martina Ertl ist dabei einer von vier Filmen, die in Oberstdorf gedreht wurden und am Samstag ausgestrahlt werden sollen. Die drei anderen entstanden auf der Oberen Bierenwang-Hütte am Fellhorn.

Dort erleben Skifahrer ihr blaues Wunder: Der Hüttenwirt ist sauer, dass ihm angeblich soviel Besteck geklaut werde. Deshalb hat er jetzt vorgebeugt: Bei ihm gibt’s Messer, Gabel und Löffel nur noch an Ketten – befestigt im Besteckkorb. Nur leider sind die Ketten so kurz – oder werden es, so dass die Gäste mit dem Besteck gar nicht essen können.

Pistenpolizisten am Fellhorn unterwegs

Zu allem Überfluss sind auch noch Pistenpolizisten unterwegs, beschlagnahmen Skier und Stöcke, die kreuz und quer vor der Hütte abgestellt wurden und deponieren sie in einer Abholstation oberhalb der Hütte. Dorthin dürfen die Skifahrer dann erst einmal hochstapfen, um nicht nur ihre Skier entgegenzunehmen, sondern auch ihre „Strafen“.

Zudem sind auch Skifahrer auf der Talabfahrt nicht vor der Pistenpolizei sicher. Die kontrolliert nicht die Höchst-, sondern die angeblich vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde. Doch die ist am Kontrollpunkt gar nicht so einfach zu erreichen. Außerdem wird die Bedeutung von neuen (erfundenen) Warnschildern abgefragt ...

"Verstehen Sie Spaß?"-Lockvogel Oliver Hiefinger steht mitten im Schilderwald am Fellhorn in Oberstdorf. Bild: U.Fischer

Walser heckt Streiche aus

Tommy Schmidle aus Riezlern im Kleinwalsertal war der Autor dieser Sketche und Producer vor Ort in Oberstdorf. Der Entwickler, Regisseur und Moderator von Fernsehsendungen gehört schon seit Jahren zum Team von „Verstehen Sie Spaß“, heckt für die Show Streiche aus und setzt sie um. Den Ort Oberstdorf habe er dafür ausgewählt, weil er dort seit seiner Schulzeit am Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium viele Freunde habe. (Lesen Sie auch: Walser dreht Film über "Salzburgs First Lady")

Verlässliche Partner in Oberstdorf

Verlässliche Partner seien für solche Streiche nötig wie etwa jenen mit Martina Ertl: Dabei war David Berktold der Komplize. Der 41-Jährige leitet die Skitechnik-Schule in Oberstdorf. Über sie bot er das Training mit der Ski-Ikone an. Der Köder wirkte. Allerdings wurden nur fünf Kandidaten – Einzelpersonen oder Paare – angenommen.

„Mehr ging zeitlich nicht“, erzählt Berktold. Er nahm die Kandidaten in Empfang und bugsierte sie einzeln zur Schulung. Dort wartete dann „Lockvogel Luggi“ auf die Trainingsteilnehmer und hielt lustige Aufgaben für sie bereit. Auch wenn manche während der Trocken-Übungen ungeduldig wurden, am Ende fanden es alle umso lustiger, sagt Berktold.

Walser Polizisten nehmen sich für Dreh extra Urlaub

Er war bei dem Spaß gern dabei, ebenso wie zwei echte Polizisten aus dem Kleinwalsertal, die zwei Pistenpolizisten spielten. Sie haben dafür extra Urlaub genommen, erzählt schmunzelnd Schmidle.

Infos zur Sendung:

„Verstehen Sie Spaß?“, Samstag, 2. April, 20.15 Uhr, ARD und ORF1. Die Show ist danach in der Mediathek der Sender abrufbar.

Der Autor, Regisseur und Moderator ist Tommy Schmidle.

