Viehscheid Bad Hindelang: Auf diesen Termin freuen sich viele Besucher schon jetzt

Viehscheid 2023 in Bad Hindelang: Für den Alpabtrieb im September steht der Termin bereits fest. Alle Infos zu Beginn, Anreise, Parken zum großen Viehscheid.

Auf diesen Termin freuen sich viele: Der Viehscheid in Bad Hindelang (Oberallgäu) zählt zu den größten Alpabtrieben, auch Almabtrieb genannt, im Allgäu. "D'r Schaid findet traditionell im September statt. Dann kehren etwa 1000 Jungrinder und Kühe von fünf Alpen ins Tal zurück. Den Sommer über haben sie auf den Bergweiden verbracht. Für viele Touristen und Einheimische gehört der Viehscheid in Bad Hindelang zu den schönsten Alpabtrieben in der Region.

Steckbrief Viehscheid Bad Hindelang:

Name: Viehscheid Bad Hindelang ( Oberallgäu

Ort: 87541 Bad Hindelang, Scheidplatz an der Hornbahn

Termin: 11.9.2023

Besonderheit: Der Viehscheid in Bad Hindelang ist das größte Fest des Tales. In der Gemeinde gilt er als Feiertag. Entsprechend schön ist das Ambiente. Verbunden ist der Viehscheid mit einem Krämermarkt.

Wann ist Viehscheid in Bad Hindelang?

Der Viehscheid in Bad Hindelang findet am Montag, 11. September 2023, statt. Der 11. September stett traditionell als fixer Termin für den Almabtrieb in Bad Hindelang. Es gibt nur eine Ausnahme: Sollte der 11. September auf einen Sonntag fallen. Dann findet der Viehscheid wie 2022 bereits am Samstag statt. Doch das ist dieses Jahr nicht der Fall: Wer also zum Viehscheid in Bad Hindelang will, kann sich den 11. September 2023 schon einmal in den Kalender eintragen. Die ersten Tiere werden ab 8.30 Uhr am Scheidplatz an der Hornbahn erwartet. Im Vorjahr war das Wetter beim Viehscheid zwar mau, die Besucherinnen und Besucher strömten dennoch in Scharen an die Strecke, wie unsere Bildergalerie zeigt.

Wo kann ich beim Viehscheid in Bad Hindelang parken?

Die Gemeinde verweist auch am Viehscheid auf ihr Parkleitsystem. Allerdings wird generell bei allen Viehscheiden im Allgäu empfholen, mit den ÖPNV anzureisen. Mehr Infos zu den Busverbindungen in Bad Hindelang finden Sie hier. Am Viehscheid gibt es keine zusätzlichen Verbindungen. Achtung: Am Viehscheid ist es weder mit dem Auto noch mit dem Bus möglich, in den Ortsteil Hinterstein zu fahren. Nahegelegen Bahnhöfe von Bad Hindelang sind: Oberstdorf, Sonthofen und Immenstadt.

Wo kann ich in Bad Hindelang übernachten?

Bad Hindelang ist einer der bekanntesten Tourismusorte im Allgäu. Entsprechend groß ist das Angebot. Von der Ferienwohnung, über Ferien auf dem Bauernhof bis hin zum Top-Hotel. Eine Übersicht finden Sie hier auf der Seite der Tourismus-Info. Direkten Kontakt zur Tou­rist Infor­mation Bad Hinde­lang erhalten SIe hier:

Unterer Buigenweg 2, 87541 Bad Hindelang

+49 8324 8920 oder +49 8324 892 500

info‎@‎badhindelang.de

Wie viele Alpen und Tiere kommen beim Viehscheid in Bad Hindelang ins Tal?

Beim Viescheid in Bad Hindelang kommen fünf Alpen mit insgesamt rund 1000 Tieren zum Viehscheidplatz im Tal: Alpe Hasenegg, Alpe Stierbach, Alpe Kühbach, Alpe Platten und Alpe Erzberg. Vorne weg läuft meist ein fest geschmücktes Kranzrind.

Was ist ein Kranzrind?

Ein Kranzrind trägt einen "Kopfschmuck" mit Blumen. Es zeigt an, dass eine Saison auf einer Alpe verletzungsfrei verlief. Dies Tradition ist in der Allgäuer Alpwirtschaft fest verwurzelt. Sie begegnet Besuchern auch auf allen anderen Viescheiden. Eine Übersicht zu den Terminen der Viehscheide 2023 im Allgäu finden Sie hier.

Heißt es nun der Viehscheid oder die Viehscheid? Rund um den Alpabtrieb im Allgäu gibt es zahlreiche Kuriositäten.

