15.000 Zuschauer und strahlender Sonnenschein: Die Fotos vom Viehscheid in Gunzesried

Einer der größten Alpabtriebe im Allgäu: Beim Viehscheid in Gunzesried bei Blaichach kehren 2023 mehr als 1600 Rinder zurück ins Tal. Unsere schönsten Bilder.

16.09.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Der Viehscheid Gunzesried in der Gemeinde Blaichach (Landkreis Oberallgäu) zählt zu den größten Viehscheiden im Allgäu. Jahr für Jahr kommen tausende Besucher ins Festzelt und an den Scheidplatz. Rund 15.000 Menschen waren am heutigen Samstag beim Alpabtrieb. Im Ortszentrum treffen 14 Herden aus dem Gunzesrieder Hochtal ein. Unsere schönsten Fotos.

