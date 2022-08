Wie sich die Tradition des Viehscheids in der Region verändert

In Oberstdorf gibt es einen Zaun, in Obermaiselstein streicht man das Festzelt, in Wertach weicht man auf Samstag aus: So wird der Viehscheid entzerrt.

22.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Viele Bauern finden, dass der Viehscheid 2021 perfekt war. Ihre Tiere kamen entspannt von der Alpe. Man hatte mehr als genug Platz, um die Tiere zu verladen und hockte sich mit den Hirten in Ruhe auf ein Bier zusammen. Das war 2021, als wegen Corona die Viehscheide im Oberallgäu ohne Festzelte und Krämermärkte stattfanden, ohne Musik und ohne Tausende Besucher, die in normalen Jahren den Weg zum Scheidplatz säumen. Jetzt sind große Veranstaltungen wieder möglich – vielerorts aber nicht mehr gewollt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.