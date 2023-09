Der komplette Viehscheid in Immenstadt im Video

Hunderte Schumpen, glückliche Älpler und tosendes Schellengeläut: Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den kompletten Viehscheid aus Immenstadt im Video.

16.09.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Es ist schon ein besonderer Viehscheid, dieser Alpabtrieb, der am Samstag, 16. September 2023 in Immenstadt stattfindet. Nicht nur, dass er einer der größten Viehscheide im Allgäu ist und zu dem wieder tausende Besucher strömen werden. Es ist auch der einzige städtische Viehscheid Deutschlands.

Der Viehscheid in Immenstadt im Allgäu 2023 im Livestream

Der Viehscheid in Immenstadt gilt als einziger städtischer Alpabtrieb in Deutschland. Das bedeutet, dass die rund 850 Rinder durch die Immenstädter Innenstadt auf den Scheidplatz ziehen. Genauer: Die Hirten führen ihre Herden beim Abtrieb aus dem Steigbachtal über die Gottesackerstraße, Bräuhausstraße, Bahnhofstraße und Rothenfelsstraße zum Viehmarktplatz. Was sonst noch so beim Viehscheid in Immenstadt geboten ist, erfahren Sie hier.

Den Viehscheid aus Immenstadt 2023 live im Internet sehen

Wer diesen besonderen Viehscheid nicht verpassen will - aber vielleicht gerade nicht im Allgäu ist, oder aber den Samstag-Vormittag lieber fläzend auf dem Sofa verbringt, für den bieten wir einen besonderen Service. Wir zeigen den kompletten Viehscheid aus Immenstadt live im Stream. Und das in voller Länge und kostenlos. Zur Einstimmung - hier unser Video vom Viehscheid in Bad Hindelang.

Viehscheid-Livestream aus Immenstadt: So funktioniert's

Rufen Sie am 16. September diesen Artikel auf oder öffnen Sie im Browser www.allgaeuer-zeitung.de/viehscheid-immenstadt. Die Übertragung beginnt um 8:15 Uhr. Sie können auch auf unserem Youtube-Kanal zuschauen. Unser Livestream ist komplett kostenfrei - über ein Abonnement oder "Mag ich" auf unserem Stream freuen wir uns.

Viehscheid aus Immenstadt im Livestream - Infos in aller Kürze

Wo? An dieser Stelle oder unter allgaeuer-zeitung.de/viehscheid-immenstadt

An dieser Stelle oder unter allgaeuer-zeitung.de/viehscheid-immenstadt Wann? Am Samstag, 16. September, ab 8:15 Uhr - ab sofort können Sie den kompletten Alpabtrieb im Video sehen.

Am Samstag, 16. September, ab 8:15 Uhr - ab sofort können Sie den kompletten Alpabtrieb im Video sehen. Wie lange? Gegen 11 Uhr werden die letzten Herden durch Immenstadt ziehen

Gegen 11 Uhr werden die letzten Herden durch Immenstadt ziehen Wie funktioniert das? Per Youtube-Livestream - so können sie den Viehscheid mit dem PC, Smartphone oder Tablet verfolgen

Die Fotos vom Viehscheid in Immenstadt finden Sie natürlich auch am Samstag noch auf allgaeuer-zeitung.de. Infos und Termine zu allen Viehscheid-Veranstaltungen finden Sie an dieser Stelle.