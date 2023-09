Hier gibt's die ersten Fotos vom Viehscheid in Obermaiselstein

Heute ist Viehscheid in Obermaiselstein: Wir haben die ersten Fotos.

23.09.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Die Viehscheid-Saison neigt sich langsam dem Ende zu: In Obermaiselstein wurden am Samstag die Rinder zurück in den Stall gebracht. Unsere Bildergalerie zeigt die ersten Fotos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.