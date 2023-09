Hier gibt's die schönsten Fotos vom Viehscheid in Oberstaufen

Heute ist Viehscheid in Oberstaufen. Der Alpabtrieb zählt zu den letzten, die von Vereinen organisiert werden. Wir haben die besten Fotos.

Von Allgäuer Zeitung

15.09.2023 | Stand: 09:45 Uhr

Der Viehscheid in Oberstaufen im Oberallgäu gehört zählt zu den großen Viehscheiden im Allgäu. Alphirten treiben heute am Freitag, 15. September, mehr als 1000 junge Rinder von 16 Alpen in Richtung Weissachtal. Am Scheidplatz in Höfen werden sie dann an ihre Besitzer übergeben.

