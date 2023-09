Spanner, Pöbler, Randalierer beim Viehscheid in Oberstaufen

Beim Viehscheid in Oberstaufen 2023 waren einige Besucher außer Rand und Band. Die Polizei spricht sogar von "Filmriss" - es gab aber nicht nur Alkohol-Delikte.

17.09.2023 | Stand: 11:14 Uhr

Einige Zuschauer und Besucher haben beim Viehscheid-Feiern deutlich über die Stränge geschlagen, teilt die Polizei am Sonntag mit. Bereits am Vormittag wurde eine 62-jährige Frau gegen ihren Willen von einem 67-jährigen Mann angegangen, weil er ein Handyfoto von ihrem Ausschnitt machte.

Viehscheid in Oberstaufen: Frau pöbelt Zuschauer an

Am Nachmittag pöbelte eine betrunkene Frau "massenweise" Passanten an, heißt es im Polizeibericht. Letztendlich musste sie in Immenstadt in Polizeigewahrsam genommen werden. Ebenfalls am Nachmittag kam es bei der Alpe Mohr zu einer Schlägerei zwischen zwei betrunkenen Männern. Offenbar hatten sie sich im Vorfeld gestritten.

Radunfälle beim Viehscheid in Oberstaufen

Am frühen Abend stürzte ein alkoholisierter 53-jähriger Radfahrer auf dem Hompessenweg und verletzte sich im Gesicht.

Einige Stunden später stürzte dann ein Radfahrer in Steibis Schindelberg - auch er wurde verletzt und war angetrunken.

Bei beiden Radfahrern ordnete die Polizei eine Blutentnahme an.

Unterdessen hatte ein stark betrunkener Gast der Alpe Mohr die hintere Scheibe eines geparkten Wohnmobils eingeschlagen, so die Polizei. Er muss mit einer Strafanzeige rechnen.

31-Jähriger beleidigt Bahn-Mitarbeiter - 29-Jähriger randaliert in Gaststätte

In den frühen Abendstunden musste ein stark betrunkener 31-Jähriger von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, weil er einen Mitarbeiter Deutschen Bahn beleidigte. Angehörige holten in bei der Dienststelle in Immenstadt ab.

Gegen 23.45 Uhr randalierte ein 29-Jähriger in der Gaststätte "Servus" mit mehreren anderen Gästen, bis er durch die Security nach draußen gebracht wurde. Dort pöbelte er so stark weiter, dass er durch eine Streife fixiert werden musste, so die Polizei. Dabei spuckte er einem Beamten ins Gesicht. Nachdem der Mann bei einem Streit mit anderen Gästen verletzt wurde, musste er im Krankenhaus behandelt werden.

Betrunkener Autofahrer beim Viehscheid in Oberstaufen

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 24-jähriger Autofahrer kontrolliert, der laut Alkomat mit über 1,1 Promille unterwegs war. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher. Er durfte nicht weiterfahren.

Im Laufe des Samstags zeigte eine Festzelt-Besucherin einen Mann an, weil er sie am Vortag am Arm gepackt habe. Zuletzt wurde schließlich das Smartphone eines Viehscheidbesuchers auf einer privaten Terrasse in Wiedemannsdorf gefunden. Der Besitzer wollte offenbar zu Fuß nach Röthenbach und hatte - so die Polizei - einen "kompletten Filmriss". Zu Besinnung kam er im Bereich der Hündle-Bahn. Hier gibt's die schönsten Fotos vom Viehscheid in Oberstaufen.