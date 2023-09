Hier gibt's die schönsten Bilder des Viehscheids in Oberstdorf

Am Mittwochvormittag fand in Oberstdorf der Viehscheid 2023 statt. Etwa 1000 Rinder kamen ins Tal. Markus Söder und Hubert Aiwanger besuchten den Alpabtrieb.

13.09.2023 | Stand: 15:19 Uhr

Etwa 1000 Rinder kommen beim Viehscheid in Oberstdorf heute zurück ins Tal. Damit zählt der Alpabtrieb zu einem der größten seiner Art im Allgäu. Außerdem ist er auch einer der ältesten in Deutschland. Tausende Besucherinnen und Besucher säumen am Mittwoch in der Marktgemeinde die Straßen, als die ersten Tiere, geführt von den Hirtinnen und Hirten am Viehscheidplatz eintreffen.

