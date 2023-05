Hier im Kleinwalsertal kommen auch Pferde, Kälber und Kühe ins Tal

Beim Viehscheid in Riezlern am 19. September im Kleinwalsertal sind Rinder, Kühe, Kälber und Pferde mit dabei. Das sollten Sie über den Alpabtrieb 2023 wissen.

15.05.2023 | Stand: 15:49 Uhr

Beim Viehscheid in Riezlern im Kleinwalsertal (Vorarlberg in Österreich) kehren nicht nur Rinder zurück ins Tal: Auch Kühe, Kälber und Pferde nehmen deren Eigentümer am Scheidplatz an der Breitachbrücke in Riezlern (Parkplatz P5) wieder in Empfang. Wie viele Tiere am Viehscheid-Tag dort ankommen, hängt meistens vom Wetter ab: Ist Schnee angekündigt, zieht die ein oder andere Herde bereits früher ins Tal.

So wie 2022: Die Rinder der Zwerenalpe und der Alpe Bärgunt waren schon am Wochenende zuvor ins Tal getrieben worden. Zum Viehscheid kam nur die Herde der Alpe Galtöde-Schwarzwasser mit knapp 260 Tieren in Riezlern an - mit etwa zweistündiger Verspätung. Der Grund: Schnee oben in den Bergen. Es war rutschig, die Älplerfamilien und ihre Helfer kamen mit den Tieren über die Bergwiesen nur langsam voran. 2021 waren dagegen etwa 500 Tiere von drei Alpen zurückgekehrt.

In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Viehscheid im Kleinwalsertal.

Steckbrief: Viehscheid Kleinwalsertal 2023

Name: Viehscheid Riezlern im Kleinwalsertal

Ort: A-6991 Riezlern, Walserstraße nahe Kanzelwandbahn

Termin: 19.09.2023

Besonderheit: Auch Kühe, Kälber und Pferde sind mit dabei, familiärer Charakter.

Wann ist Viehscheid 2023 im Kleinwalsertal?

Der Viehscheid im Kleinwalsertal findet in der Regel am 19. September statt. 2023 fällt dieser Tag auf einen Dienstag.

Am Viehscheid-Tag erreichen die Herden gegen 7.30 Uhr die Ortschaft Baad, ehe es entlang der Bundesstraße über Mittelberg und Hirschegg weiter zum Scheidplatz gegenüber der Zwerwaldstraße in der Walserstraße an der Breitachbrücke in Riezlern geht. Währenddessen kommt es in der Regel auf der Walser- und der Schwarzwassertalstraße zu Verkehrsbehinderungen. In Riezlern treffen die Tiere und Hirten ab 8 Uhr ein.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb im Kleinwalsertal?

Parkmöglichkeiten sind nur begrenzt vorhanden, daher empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer mit dem Auto zum Viehscheid ins Kleinwalsertal kommt, kann seinen Wagen etwa an den Parkplätzen der Kanzelwandbahn abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid ins Kleinwalsertal?

Wer mit dem Zug anreist, fährt bis zum Bahnhof in Oberstdorf (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier). Von dort aus geht es weiter ins Kleinwalsertal mit dem Taxi oder mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Am Oberstdorfer Bahnhof warten zudem Taxis rund um die Uhr. Zudem fährt der Walserbus (Terminal beim Bahnhof) zur Hochsaison im 10 beziehungsweise 20-Minuten-Takt. Die Fahrt ins Kleinwalsertal dauert zwischen 15 und 40 Minuten, je nach Ausstiegsstelle.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid im Kleinwalsertal?

Beim Viehscheid im Kleinwalsertal kommen neben Rindern auch Kühe, Kälber und Pferde zurück ins Tal.

Wo kann ich im Kleinwalsertal übernachten?

Viehscheid-Besucher können im Kleinwalsertal und seinen Ortschaften Riezlern, Hirschegg und Mittelberg mit Baad übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Kleinwalsertal Tourismus unter der Telefonnummer +43 5517 51140 oder per E-Mail.

Beim Viehscheid im Kleinwalsertal - im Bild die Alpe Baergunt - kann es schon mal etwas kühler werden. Bild: Dominik Berchtold

Welche Alpen sind beim Viehscheid im Kleinwalsertal mit dabei?

Beim Viehscheid im Kleinwalsertal kommen etwa 500 Tiere von bis zu vier Alpen zurück ins Tal. Welche das heuer sein werden, ist erst im Laufe des Alpsommers bekannt. Diese Alpen sind in der Regel aber mit dabei:

Alpe Bärgunt

Alpe Galtöde-Schwarzwasser

Zwerenalpe

Wer veranstaltet den Viehscheid im Kleinwalsertal?

Den Viehscheid im Kleinwalsertal veranstaltet das Organisationsteam Alpabtrieb und Viehscheid um die Brüder Bernhard, Markus und Hubert Fritz.

