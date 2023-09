570 Tiere ziehen zum Scheidplatz in Schöllang - Hier gibt's die Bilder

Stimmungsvolle Feier beim Viehscheid im Oberstdorfer Ortsteil Schöllang. Tausende Besucher empfangen die Herden von vier Galtalpen.

12.09.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Beim Viehscheid in Schöllang 2023 zogen Entschenalpe, Hintere Seealpe, Gutenalpe und Käseralpe mit rund 570 Tieren in den Ort, wo das hochgeälpte Jungvieh in den Gassen des Ortes geschieden und von den Landwirten abgeholt wurde.

Die Älpler berichteten von einem wechselhaften Sommer voller Wetterextreme. Am Scheidtag blieben die Alphirten und die zahlreichen Besucher von Niederschlägen verschont. So wurde der Viehscheid in Schöllang zu einem stimmungsvollen Festtag. Wegen der einziehenden Herden musste die Kreisstraße von 9 bis 14 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Viehscheid 2023 in Schöllang: Nächster großer Alpabtrieb ist in Oberstdorf

Die nächste große Veranstaltung ist der Viehscheid in Oberstdorf am Mittwoch, 13. September. Dort werden über 1000 Tiere am Scheidplatz im Nordic Zentrum erwartet. Die Alpen Bierenwang, Rappenalpe, Taufersberg, Biberalpe und Haldenwang ziehen ab 9 Uhr ein.

Besucher sollten besser mit Bus und Bahn nach Oberstdorf reisen. Es verkehren Pendelbusse von Oberstdorf Bahnhof zum Renksteg ab 7.45 Uhr bis 13 Uhr. Der planmäßige Linienverkehr auf der Linie 7 wird erst ab 13 Uhr von Oberstdorf bzw. 13:30 Uhr ab Birgsau wieder aufgenommen. Direkt am Nordic Zentrum stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Stellwagen fahren ab 9 Uhr vom Megéver Platz zum Renksteg.