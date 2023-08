Viehscheid Thalkirchdorf: Das müssen Sie über den Thaler Alpabtrieb wissen

Beim Viehscheid in Thalkirchdorf 2023 kehren 19 Alpen mit ihren Rindern ins Tal zurück. Der stimmungsvolle Alpabtrieb wartet mit einer Besonderheit auf.

Viehscheid 2023 in Thalkirchdorf im Landkreis Oberallgäu: Viele Einheimische und Gäste fiebern schon jetzt dem 36. Thaler Viehscheid entgegen. Um die 800 Rinder von 19 Alpen kehren am 22. September 2023 ins Tal zurück. Thalkirchdorf ist ein Ortsteil von Oberstaufen. (Mehr über den Viehscheid in Oberstaufen lesen Sie hier)

Steckbrief: Viehscheid Thalkirchdorf 2023

Name: Thaler Viehscheid

Ort: 87534 Oberstaufen-Thalkirchdorf

Termin: 22.9.2023

Uhrzeit: ab 9:00 Uhr

Viehscheidplatz: Am Skiliftparkplatz in Thalkirchdorf

Besonderheiten: Beim traditionellen Viehscheid in Thalkirchdorf wird im großen Festzelt zwei Tage lang mit den Hirten das Ende des Bergsommers gefeiert.

Wann ist der Viehscheid 2023 in Thalkirchdorf?

Der Viehscheid in Thalkirchdorf findet in der Regel immer am dritten Freitag im September statt – eine Woche nach dem Viehscheid in Oberstaufen. 2023 finden die Viehscheide in der Gemeinde allerdings jeweils eine Woche später statt.

Zum Viehscheid in Thalkirchdorf zählt auch das Festzelt. Bild: Michael Prestel

Was ist das Besondere beim Viehscheid in Thalkirchdorf?

Der Thaler Viehscheid findet seit fast 40 Jahren statt. Mit ca. 800 Tieren die auf dem Scheidplatz eintreffen, zählt der Viehscheid in Thalkirchdorf zu den etwas kleineren Viehscheiden in der Region. Dennoch ist er bei vielen Einheimischen sehr beliebt, die den traditionellen Charakter und die tolle Stimmung auf dem Festgelände und die Atmospähre im großen Bierzelt schätzen.

Am Abend wird in Thalkirchdorf weiter gefeiert und getanzt. Zunächst am Freitag, dem Scheidtag, mit traditoneller Blas- und Tanzmusik – am Samstag dann mit Party- und Stimmungsmusik.

Wer veranstaltet den Viehscheid?

Der Thaler Viehscheid wird komplett von drei Vereinen aus dem Ort organisiert, veranstaltet und durchgeführt. Die Musikkapelle, der Sportclub und der Heimatverein übernehmen mit ihren Vereinsmitgliedern und zahlreichen Helfern alle Arbeiten beim Auf- und Abbau des Festzelts, der Bewirtung und der Organisation. Unterstützt werden die Vereine vom örtlichen Bauhof, der den Auf- und Abbau der Einschläge übernimmt.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Thalkirchdorf dabei?

Beim Thaler Viehscheid kommen 19 Alpen in zwölf Zügen auf den Scheidplatz. Die erste Alpe wird gegen 9:00 Uhr auf dem Scheidplatz erwartet.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Thalkirchdorf?

Am Scheidtag wird ein Shuttle-Bus von Oberstaufen nach Thalkirchdorf angeboten, der die Gäste zum Festgelände und wieder zurück zum Bahnhof in Oberstaufen bringt. Außerdem kann der Ort mit der Busline 39 aus Richtung Immenstadt oder Oberstaufen erreicht werden. Wer mit dem Auto anreisen möchte, fährt über die Bundesstraße B308.

Wo gibt es Parkplätze beim Viehscheid in Thalkirchdorf?

Autofahren dürfen auf den ausgewiesenen Parkplätzen im Ortskern von Thalkrichdorf parken. Die Feuerwehr übernimmt die Verkehrsführung.

Wo kann ich in Thalkirchdorf übernachten?

Im Ort gibt es zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen. Diese sind erfahrungsgemäß zur Viehscheidzeit aber frühzeitig belegt. Wer kurzfristig eine Übernachtung buchen möchte, kann sich an den Gästeservice in Oberstaufen wenden. Telefon: 08386 9300-0, Mail: info@oberstaufen.de, Web: www.oberstaufen.de/tourist-info

Viehscheide 2023 im Allgäu

In diesem September locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.

