"Wahnsinnig gute Sache für die Kinder": So lief der Sonthofen-Besuch von Ludwig Hartmann

Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann besucht den Naturkindergarten in Sonthofen. Für Kempten hat er nicht nur Lob übrig.

22.09.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Es waren nicht nur die Kässpatzen vom Kemptener Wochenmarkt, die bei Ludwig Hartmann Eindruck hinterlassen haben.

Der Spitzenkandidat der bayerischen Grünen besuchte nach einer Radtour auch den Wochenmarkt und nahm auf Einladung des Blaichacher Landtagsabgeordneten Thomas Gehring danach den im September eröffneten Naturkindergarten am Biberhof in Sonthofen unter die Lupe.

Hartmann: "Bin absolut beeindruckt"

„Ich bin absolut beeindruckt. Was mir sehr gefällt, ist das Konzept des Naturkindergartens. Ich bin ein großer Freund davon, dass Kinder die Möglichkeit haben, ihre Kindheit in der Natur zu verbringen“, lobte Hartmann die Anlage.

„Gerade wenn beide Eltern berufstätig sind, oder zuhause vielleicht nicht den großen Garten haben, ist das eine wahnsinnig gute Sache für Kinder.“ Seit dem 1. September sind die Erzieherinnen im Naturerlebniszentrum Allgäu (NEZ) angestellt, am 11. September öffnete die Kindergarten-Gruppe mit 14 Kindern.

Der Grünen-Politiker aus Landsberg am Lech lobte vor allen Dingen die Verbindung zwischen Kindergarten und dem Freizeitangebot in den Ferien – vier der sechs Wochen in den Sommerferien deckt das NEZ am Biberhof ab. Zudem bieten Seminarräume die Chance zur Umweltbildungsarbeit für Schulklassen.

Grünen-Politiker fordert Freistaat zu mehr Unterstützung auf

Hartmann, Gehring, Bezirksrätin Barbara Holzmann, Christina Mader vom Bund Naturschutz und der Sonthofer Stadtrat Michael Borth besichtigten den Biberhof während ihres 90-minütigen Besuchs im Austausch mit der stellvertretenden Geschäftsführerin Anna-Lena Hummler.

Dabei nahm der 45-jährige Spitzenkandidat den Freistaat in die Pflicht, die Kommune bei derartigen Projekten noch mehr zu unterstützen, beispielsweise, in dem er bei Umwelt-Bildungsstationen die Grundförderung hochsetzt. „Wenn diese tollen und motivierten Erzieherinnen, die so gerne mit Kindern arbeiten, permanent gebunden sind, ständig neue Förderanträge auszufüllen und neue Projekte zu suchen, dann ist die Ressource bitter verschwendet“, sagte Hartmann.

Unabhängig von den „phänomenalen Kässpatzen“ hatte der Grünen-Politiker aber auch Kritisches für Kempten übrig. „Man hat sich zwar auf den Weg gemacht, aber es ist an vielen breiten Straßen verdammt schmal auf dem Fußweg – wahnsinnig schwierig für Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollator oder Familien mit Kinderwagen“, sagte Hartmann. „Da darf man Mobilität ruhig noch mehr vom Menschen und nicht vom Auto her denken.“