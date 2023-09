Viel Rauch um nichts? Diskussion um "mysteriöse Rauchwolke" in Sonthofen

Besorgte Sonthofer melden sich wegen "beißenden Geruch" auf dem küfitgen Postgelände in Sonthofen. Das Bauamt reagiert - und klärt auf.

23.09.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Hat es gestunken oder nicht? Hat es gebrannt oder nicht? Und wenn ja, was hat gebrannt? Und warum? Fragen über Fragen, die einige Bürgerinnen und Bürger in Sonthofen-Rieden in den vergangenen Tagen umgetrieben haben.

"Schwarzer Rauch und beißender Geruch"

Ein halbes Dutzend besorgter Anwohner wiesen unsere Redaktion am Dienstag auf eine mysteriöse Rauchwolke hin, die sie am Illerspitz auf dem Gelände des künftigen Postzustellzentrums beobachtet haben wollen. Von „schwarzem Rauch mit beißendem Geruch“ und „fragwürdigen Aktivitäten“ auf dem Gelände war in den Anrufen die Rede.

Sowohl der Feuerwehr als auch der Stadt Sonthofen waren derartige „Aktivitäten“ oder gar ein Brand nicht bekannt. Auf Initiative einiger Anwohner nahm sich allerdings das Landratsamt der Sache an.

Landratsamt schickt Baukontrolleur an den Illerspitz

„Auf dem Gelände befindet sich eine ehemalige Hausmülldeponie. Dies wurde in der Planung der Stadt Sonthofen berücksichtigt“, teilte Pressereferentin Franziska Springer mit.

„Die Anwohnerinnen und Anwohner berichteten unserer Behörde davon, dass bei den aktuell laufenden Gründungsmaßnahmen die Überdeckung der Deponie verletzt worden sei, es wohl auch kurz gebrannt habe und komische Flüssigkeit auf dem Gelände stehen würde.“

Infolgedessen habe man einen Baukontrolleur gemeinsam mit Landratsamtsmitarbeitern für Abfallrecht beauftragt, das Gelände auf etwaige Kontamination zu untersuchen und die Aussagen der Anwohner zu prüfen. „Ein Brand oder Überreste davon konnten vor Ort nicht festgestellt werden, auch keine weiteren Auffälligkeiten“, ergänzte Springer. „Die Arbeiten laufen wie genehmigt. Der bei den Baumaßnahmen anfallende kontaminierte Aushub wird fachgerecht entsorgt.“