"Viel steiler geht nicht!" So lief das Allgäu Vertical in Bolsterlang

Das achte Allgäu Vertical steigt erstmals in Bolsterlang – und wird ein voller Erfolg. Zum Start setzt Winterwetter ein und die Lokalmatadore dominieren.

27.02.2023 | Stand: 19:07 Uhr

Pünktlich zum Comeback hatte Petrus ein Einsehen. Immerhin hatte Axel Reusch in der vergangenen Woche doch nicht unberechtigt bangen müssen, ob das Allgäu Vertical in Bolsterlang angesichts der warmen Temperaturen bei winterlichen Verhältnissen über die Bühne gehen kann. Das konnte es. Das Event wurde in seiner achten Auflage zu einem Fest für Ausdauersportler – und zur sportlichen Machtdemonstration der Lokalmatadore vom Allgäu Outlet Raceteam.

Knackiger als das Vertical up in Kitzbühel

„Dass es noch so viel schneien würde, hätte ich ehrlich nicht gedacht“, sagte der Veranstalter des Ausdauersportspektakels. „Dadurch war das Ambiente so schön winterlich, wie es bei der Veranstaltung eigentlich gedacht ist. Die Strecke ist sehr anspruchsvoll und viel steiler geht eigentlich nicht. Im Schnitt ist der Kurs steiler als die Streif in Kitzbühel.“

Das prestigeträchtige „Vertical up“ am legendären Hahnenkamm diente Reusch 2014 als gedankliche Vorlage für das Allgäu Vertical und kommt „nur“ auf eine „Steilheit“ von 260 Höhenmetern pro Kilometer – Reusch’ neues Vertical auf knackige 290 Höhenmeter pro Kilometer.

Allgäu Vertical: 1,7 Kilometer und 591 Höhenmeter

Denn immerhin führte das Ausdauersport-Event das Feld das erste Mal seit der Premiere 2014 nicht mehr in Ofterschwang, sondern in Bolsterlang „steil bergauf“. Das knüppelharte Pensum in Zahlen: 1,7 Kilometer und 591 Höhenmeter von der Talstation der Hörnerbahn bis zum Ziel an der Bergstation.

„Ich war von der ersten Austragung in Bolsterlang sehr angetan. Vor allem die Zusammenarbeit mit der Bahn war toll“, lobte Reusch – und der Burgberger betonte: „Die Kooperation mit Betriebsleiter Martin Fahr war super. Er und sein Team haben uns stark unterstützt und aktiv mitgearbeitet. Viele meiner Helfer haben jahrelange Erfahrung, sodass wir auch da nicht bei null anfangen mussten.“

Allgäu Outlet Racteam dominiert in allen Klassen

Das wussten auch die Athletinnen und Athleten, dank der Stirnlampen-Pflicht als Glühwürmchen „verkleidet“, in ihrer neuen Heimat zu schätzen: Mit 155 Meldungen lag das Feld leicht über Reusch’ Erwartungen nach der dreijährigen Unterbrechung. 129 davon haben – gut behütet vom Endläufer – letztlich das Ziel an der Bergstation erreicht. Und einmal mehr ging der Sieg über die Platzhirsche vom Sonthofer Allgäu Outlet Raceteam.

Bei den Herren feierten Christoph Wachter und Johannes Wachter in 22:02, bzw. 23:05 Minuten einen Doppelsieg für das AORT vor Jakob Milz (SV Oberreute/23:58). In der Damenkonkurrenz jubelte Johanna Steinmüller (28:04, AORT) vor der Oberstdorferin Lisa Spötzl (28:18) und ihrer Outlet-Teamkollegin, Isabella Golsner (30:02).

Obwohl Reusch das Event schon seit der Premiere vor neun Jahren nie vorwiegend als Skitouren-Rennen sah, erreichten diesmal erneut etwa 20 Prozent der Finisher auf Skiern das Ziel. Maurice Koller (DAV Immenstadt) gewann in 25:02 Minuten vor den beiden „Outlet Racern“ Franz Hölzl und Michael Zweigart (25:16/25:18). Bei den Frauen hatte Maria Purschke (Team Dynafit, 27:28) das beste Ende für sich – ihr folgten die deutsche Meisterin, Tanja Löwenhagen aus Rettenberg (29:19) und das Blaichacher Ausdauer-Ass Alexandra Altmann (AORT, 30:18).

„Bei der Steilheit in Bolsterlang sind die Läufer im Vorteil, sodass auf den vorderen Plätzen keine Skimos waren“, sagt Axel Reusch. „Ich bin aber mit den Zahlen und mit dem Ablauf der Orga vollauf zufrieden. Und die Sportler waren es mit der Veranstaltung. Darauf können wir aufbauen.“