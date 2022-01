Viele hohe Investitionen stehen bevor: Sonthofens Schulden steigen stark an

In Sonthofen stehen eine Reihe von Projekten an, die viel Geld kosten. Das sorgt für eine angespannte Finanzlage. Wofür die Investitionen besonders hoch sind.

20.01.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Sonthofens Steuerkraft ist gut, aber die finanzielle Lage in den nächsten Jahren dennoch sehr angespannt: Das war die Kernbotschaft von Kämmerin Iris Stötzer am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss. Mehr als drei Stunden diskutierten die Kommunalpolitiker über den Haushaltsplan 2022, den sie am Schluss einstimmig billigten. Allerdings muss der Stadtrat auch noch zustimmen. Der Grund für die lange Debatte: Es steht eine Reihe von Projekten an, die viel Geld kosten. Dadurch werden die Schulden von aktuell 28,3 Millionen bis Jahresende auf voraussichtlich 39 Millionen Euro steigen. Bis Ende 2025 könnte die Kommune wegen vieler hoher Investitionen sogar mit 67,4 Millionen Euro in der Kreide stehen. Die allgemeine Rücklage sinkt bis Ende 2022 laut Stötzer von 6,7 Millionen auf voraussichtlich 3,7 Millionen Euro.