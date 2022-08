Vier gewinnt! Der ERC Sonthofen verlängert mit diesem Quartett

Der ERC Sonthofen verlängert mit vier Stürmern und hofft noch auf ein Puzzleteil. Die Personalplanungen sind kurz vor dem Abschluss.

25.08.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Defensiv sehen sich die Schwarz-Gelben gut aufgestellt. Nun macht Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen auch in der Offensive Nägel mit Köpfen. Die Oberallgäuer verlängerten die Verträge mit vier Stürmern und befinden sich damit in den Kaderplanungen auf der Zielgeraden.

Weiter im schwarz-gelben Trikot auflaufen werden Jochen Hartmann, Robin Berger, Christopher Unzeitig und Marco Reinholz auf. Damit sind die personellen Unternehmungen beim ERC für die kommende Landesligasaison so gut wie abgeschlossen. Für die Verantwortlichen um Spielertrainer Vladimir Kames gilt es nun noch, einen Platz im Angriff zu besetzen.

ERC Sonthofen: Hartmann und Reinholz stürmen weiter

Jochen Hartmann, der jüngste des Quartetts, kam in der vergangenen Saison in 15 Spielen auf sechs Zähler. Sein Stürmerkollege Marco Reinholz steuerte in 20 Partien elf Punkte zum Erfolg der Kreisstädter bei. Ebenso viele Punkte ließ sich Christopher Unzeitig mit einem Spiel weniger auf die Habenliste eintragen. Robin Berger kam aufgrund seiner Verletzung auf nur 13 Spiele, konnte aber trotzdem ein Dutzend wertvolle Punkte im Aufstiegsjahr beisteuern. Berger hatte es im Spiel gegen Augsburg nach einem unglücklichen Sturz auf den Schlittschuh eines Gegners schlimm erwischt. Er zog sich damals einen tiefen, etwa 15 Zentimeter langen Schnitt am hinteren Oberschenkel zu. Glücklicherweise war der 29-Jährige zur schönsten Zeit des Eishockeyjahres soweit wieder fit, dass er zumindest an zwei Play-off-Spielen teilnehmen konnte.

Im Sonthofer Kader stehen damit aktuell drei Torhüter (inkl. U20-Goalie Ottenbreit), neun Verteidiger (inkl. der beiden U20-Verteidiger Grillinger und Holzschneider) und 14 Stürmer.