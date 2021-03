Vier Jahre Haft für Kindesmissbrauch: 28-Jähriger sammelt Hunderte Kinderpornos

Weil er mit Zwölfjährigen sexuelle Kontakte hatte und Kinderpornos sammelte, muss ein 28-Jähriger ins Gefängnis. Die Polizei kam auf seine Spur, weil er Kinder auf der Straße ansprach

05.03.2021 | Stand: 18:41 Uhr

Um mit Minderjährigen in Kontakt zu kommen, wandte der 28-Jährige einen perfiden Trick an: Er ließ beim Joggen mit Absicht seine Schlüssel fallen und hoffte darauf, dass die Kinder das bemerkten und ihm nachliefen, um ihm den verlorenen Gegenstand zu bringen. Daraufhin fragte er die zehnjährigen Jungen nach ihrer Telefonnummer und lud sie zum Spielen in seine Wohnung ein. Doch die List ging nicht auf: Die Buben erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. So kam die Polizei dem Oberallgäuer auf die Spur.