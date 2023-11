Wieso Handwerksbetriebe im Oberallgäu auf die Vier-Tage-Woche umstellen

Kunden sehen die Vier-Tage-Woche nicht gerne, sagt der Kreishandwerksmeister. Drei Oberallgäuer Unternehmen erzählen, warum sie trotzdem darauf setzen.

Von Erik Perrey

21.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Für was die Gewerkschaft IG Metall aktuell in der Industrie-Branche massiv kämpft, gewinnt auch im Handwerk an Popularität: die Einführung der Vier-Tage-Woche. Die sei ein wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel, argumentieren Befürworter. Auch im Oberallgäu haben sich einige Handwerksbetriebe dazu entschlossen, auf die Vier-Tage-Woche umzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.