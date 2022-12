Vierschanzentournee: Alkoholisiert wegen Nichtigkeiten in Streit geraten

Ein überwiegend positives Fazit zieht die Polizei für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Arbeitslos waren die Beamten aber nicht.

30.12.2022 | Stand: 08:41 Uhr

40.000 Wintersportfans pilgerten an den vergangenen zwei Tagen nach Oberstdorf zum Auftakt der Vierschanzentournee. Beamtinnen und Beamten der Oberstdorfer Polizei, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und der Bundespolizei mussten nur selten einschreiten.

Aber: Leider trübten mehrere Vorfälle vor, während und nach der Veranstaltung das Gesamtbild des sonst friedlich verlaufenden Auftaktspringens der 71. Vierschanzentournee.

Teilweise gerieten alkoholisierte Zuschauer wegen Nichtigkeiten in Streit. Sie mussten durch Ordner am Einlass gehindert werden oder benötigten die Hilfe der Einsatzkräfte. Zudem notierte die Polizei zwei Gewahrsamnahmen und je eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. Kleinere Ordnungsstörungen lösten die Einsatzkräfte überwiegend kommunikativ, in Einzelfällen waren Platzverweise notwendig.

Staus bei der Anreise zwischen Sonthofen und Oberstdorf

Die Anreise an beiden Veranstaltungstagen verlief nahezu störungsfrei. Es kam auf der B 19 vereinzelt zu temporären Staus zwischen Sonthofen und Oberstdorf. Die Abreise der Gäste verursachte geringe Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B19 zwischen Oberstdorf und Fischen. Aber schon nach etwa einer Stunde normalisierte sich der Verkehr an beiden Tagen laut Polizeiangaben wieder.

Mehr als 4500 Fans hatten die Möglichkeit genutzt und waren mit Bus und Bahn nach Oberstdorf gereist. Auch das wirkte sich positiv auf den Verkehrsfluss auf den Straßen aus.

Fazit durch Einsatzleiter der Polizei

Die Videoüberwachung an besonders relevanten Örtlichkeiten, die durch die Medientechnik des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord gestellt wurde, hat sich nach Polizeiangaben erneut bewährt. Die Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter, seinen vielen ehrenamtlichen Helfern, Feuerwehr und Rettungsdienst verlief wie in den Vorjahren einvernehmlich und kooperativ.

Sven Hornfischer zog als Einsatzleiter ein positives Fazit: „Es war für die Einsatzkräfte schön, eine Sportveranstaltung dieses Ausmaßes ohne Einschränkungen begleiten zu dürfen. Das Auftaktspringen verlief weitestgehend friedlich, auch die Verkehrsbeeinträchtigungen für die Wintersportfans hielten sich in Grenzen. Insgesamt kam es zu keinen größeren Behinderungen.“