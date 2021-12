Vierschanzentournee ohne Fans: Oberstdorfer Gastgeber verärgert

Skispringen muss in Oberstdorf vor leeren Rängen. Das stößt bei Hoteliers und Vermietern auf wenig Verständnis - ebenso wie die 2G-Plus-Regel für Skigebiete.

07.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Ohne Zuschauer wird das Auftaktspringen der Vierschanzentournee am 28. und 29. Dezember in Oberstdorf stattfinden. Das ist auch eine Enttäuschung für die Gastgeber, die von der Sportgroßveranstaltung profitiert hätten. „Uns ärgert stark, dass Bayern immer Extra-Vorschriften anwenden muss“, sagt Jörg King, Oberstdorfer Ortsvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG). Schließlich hätten sich die Ministerpräsidenten darauf verständigt, die Zuschauerzahl bei Sportveranstaltungen auf 25 Prozent zu beschränken. Nur Bayern schließe die Fans ganz aus. King rechnet aber nicht damit, dass viele Gäste absagen, weil sie nicht ins Skisprung-Stadion dürfen.

Massive Stornierungswelle befürchtet

Ein großer Teil der Übernachtungsgäste in Oberstdorf während der Tournee seien ohnehin Sportler, Trainer, Betreuer, Funktionäre und Journalisten, die anreisen dürfen. Eine massive Stornierungswelle fürchtet der BHG-Vorsitzende vielmehr wegen der 2G-Plus-Regel für die Skigebiete. „Uns haben schon einige Gäste abgesagt, weil sie sich nicht jeden Tag testen lassen und in der Schlange stehen wollen“, sagt King. „Sie buchen lieber um und verbringen ihren Skiurlaub in Österreich oder Südtirol.“ Dort dürfen Geimpfte und Genesene ohne täglichen Test auf die Piste.

