Virtuose Musik in Immenstadt zugunsten des Kinderschutzbundes

Der Gitarrist Oliver Post und die Violinistin Dorothee Keller spielen in Immenstadt für den Kinderschutzbund. Er finanziert damit eine Krisensprechstunde.

08.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Musik von Bach und Telemann, aber auch von Paganini und Fauré sowie einigen weniger bekannten Komponisten erklingt am Sonntag, 9. Oktober, in der Klosterkirche zu Immenstadt. Interpreten sind Oliver Post an der Konzertgitarre und Dorothee Keller an der Violine. Die beiden bestreiten das Konzert zugunsten der Krisensprechstunde des Kinderschutzbundes Immenstadt. In den Vorjahren hatte der Rotary-Club Oberstaufen-Immenstadt zu den traditionellen Benefizkonzerten in den Hofgarten eingeladen. Der Hofgarten ist derzeit jedoch geschlossen, deshalb beschlossen die Pfarrei St. Nikolaus Immenstadt und der Verein „Freunde der Kirchenmusik St. Nikolaus“ mit seinem zweiten Vorsitzenden Michael Hanel, die Veranstaltung auszurichten. Über das Konzert sprach Veronika Krull mit dem Immenstädter Konzertgitarristen Oliver Post.

Das Programm ist sehr umfangreich und vielfältig. Unter welchen Gesichtspunkten haben Sie es zusammengestellt?

Oliver Post: Man könnte sagen, der rote Faden ist die Gesanglichkeit. So ist zum Beispiel die Arie von dem brasilianischen Komponisten Heitor Villa-Lobos eigentlich für eine Sopranstimme geschrieben. Das ist ein sehr, sehr schönes Stück, das bekannteste von Villa-Lobos.

Sie haben es gerade schon erwähnt. Nicht alle Stücke sind im Original. Wer hat sie arrangiert?

Post: Teilweise habe ich das übernommen, teilweise auch der Konzertgitarrist Tilman Hoppstock. Bei der Sonate von Telemann übernehme ich zum Beispiel den Part des Basso continuo, der zum Teil den harmonischen Unterbau liefert. Auf der anderen Seite ist es auch eine polyphone Komposition, das heißt, die Gitarre hat durchaus eine eigene Stimme.

Sie spielen auch ein Solostück von David Kellner. Was ist das für eine Musik? Geht sie in Richtung Barock?

Post: Ja, Kellner war ein Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach, er war Komponist, Lautenist und Organist in Stockholm. Die Musik ist etwas anders als das Werk von Bach. Meine Kollegin Dorothee Keller spielt ja vorher ein Solo von Bach. Bei Kellner ist das alles eher improvisatorisch angelegt. Wenn ich das mit Bach vergleiche, ist das eher etwas „kleiner“, Bach war ja der absolute Gigant. Er hat seine Stücke eher auskomponiert, das ist die pure Konzentration.

Sie haben ihren Namen schon erwähnt. Könnten Sie uns kurz Ihre Konzertpartnerin Dorothee Keller vorstellen?

Post: Wir spielen seit einigen Jahren zusammen. Sie ist in Köln aufgewachsen und seit über 30 Jahren Mitglied der ersten Violinen im Bayerischen Staatsorchester. Es war ein glücklicher Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Ich hatte mich privat mit meiner anderen Duopartnerin Ulrike Lösch getroffen, und Frau Keller war gerade im Urlaub und auch zugegen. Wir haben uns auf Anhieb wunderbar verstanden und hatten dann die Idee, auch musikalisch etwas zu machen. Das hat sich immer weiter entwickelt, das ist in der künstlerischen Zusammenarbeit immer intensiver geworden.

Was verbindet Sie mit dem Kinderschutzbund?

Post: Ja, mir bedeutet der Kinderschutzbund Immenstadt persönlich sehr, sehr viel, denn ein Vorstandsmitglied ist eine gute Freundin von mir. Über die Arbeit des Kinderschutzbundes bin ich immer informiert worden, weil es mich auch interessiert hat. Was ich nicht so genau gewusst habe, dass es für die Krisensprechstunde keinen Etat gibt, sondern dass sich das Projekt durch Spenden finanziert. Als Anneliese Schickinger vom Kinderschutzbund mich gefragt hat, ob ich ein Konzert veranstalten würde, hat mich das schnell dazu bewegt, zuzustimmen.

Das Benefizkonzert wird am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr in der Klosterkirche St. Josef zu Immenstadt aufgeführt. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Krisensprechstunde des Kinderschutzbundes sind erbeten.

Zur Person: Oliver Post wurde 1965 in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) geboren und kam mit neun Jahren nach Immenstadt, wo er aufgewachsen ist. Er studierte Konzertgitarre am Richard-Strauss-Konservatorium in München. Er unterrichtet an der Musikschule Oberallgäu-Süd und tritt als Solist sowie in verschiedenen Kammermusikformationen auf.

Dorothee Keller-Sirotek, Violinistin im Bayerischen Staatsorchester.

Was die Immenstädter Freunde der Kirchenmusiki St. Nikolaus alles bieten.

