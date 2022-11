Radverkehr: Auch Sonthofer sammeln Unterschriften für Volksbegehren

Mit einem Volksbegehren will ein Bündnis von Verbänden und Parteien den Radverkehr verbessern. Auch in Sonthofen wurden Unterschriften gesammelt.

23.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Von Mitte Juni bis Ende Oktober unterschrieben Bürger in Bayern für die Zulassung des Volksbegehrens Radentscheid. Der Zuspruch in dieser Zeit war enorm: Etwa 100.000 Unterschriften zählten die Initiatoren bislang. Damit gingen laut einer Pressemitteilung in vier Monaten viermal so viele Unterschriften ein wie für die Zulassung zum Volksbegehren notwendig sind. 127 Unterschriften übergaben kürzlich Stellvertreter aus dem Bündnis von ADFC, VCD, Bund Naturschutz (BN) und diverser Parteien sowie Initiativen an Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm zum Abgleich mit dem Wahlregister. Denn für ein Volksbegehren zählen nur die Unterschriften von Landtagswahlberechtigten. Die Prüfung übernehmen die Kommunen.

Im Anschluss gehen die gesammelten Unterschriften an das bayerische Innenministerium, das über die Zulassung und die 14-tägige Eintragungsfrist für das eigentliche Volksbegehren entscheiden wird. „Voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2023 sind die Menschen in Bayern dann aufgerufen, sich in ihrem Rathaus für den Radentscheid Bayern einzutragen“, erklärte Lutz Bäucker, Mitglied des Landesvorstandes des ADFC. Dies werde eine große Herausforderung – aber eine machbare, zeigen sich die Bündnispartner optimistisch.

Bund Naturschutz Kempten-Oberallgäu: "Rad ist das kostengünstigste und umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel"

„Für den Bund Naturschutz ist das Rad das kostengünstigste und umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel, das dringend stärker gefördert werden muss, was bislang von der Regierung vernachlässigt wurde“, sagt Christina Mader, Kreisgeschäftsstellenleiterin der BN-Kreisgruppe Kempten- Oberallgäu. „Mit einem Radgesetz hoffen wir, dass Radfahrer und Fußgänger wieder mehr Platz in den Kommunen bekommen und Fahrradfahren sicherer wird.“

Zweite Bürgermeisterin Ingrid Fischer sammelte aktiv Unterschriften. „Wir brauchen mehr sichere und attraktive Radwege. Dann macht Radeln Spaß, ist umweltfreundlich und in der Stadt meistens schneller als das Auto“, sagt sie. „Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer sollen gleichberechtigt sein und aufeinander Rücksicht nehmen.“

Sonthofens Bürgermeister: "Bislang allein und zu nah am Autoverkehr ausgerichtet"

Bürgermeister Christian Wilhelm verweist auf die Radstadt Sonthofen, wo ein großer Maßnahmenkatalog erarbeitet worden sei. „Auch wenn das Volksbegehren auf ein neues, eigenes Radgesetz hinarbeitet und ich persönlich der Meinung bin, dass eine Anpassung in den Bestandsgesetzen zielführender wäre“, sagt er, „hat es doch eines bewirkt: Der Radentscheid löst eine neue Diskussion um eine nachhaltige Verkehrsentwicklung aller Nutzer aus.“ Das sei mehr als zeitgerecht, da „wir uns bislang allein und zu nah am Autoverkehr ausgerichtet haben“. Wichtig sei aber auch, „dass wir alle Verkehrsteilnehmer gleichbehandeln und betrachten. Ein eigenes Gesetz für Radfahrer setzt hierfür meines Erachtens ein falsches Signal“.