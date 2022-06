Volksfest in Sonthofen: Was ab Freitag zehn Tage lang geboten ist

Das Volksfest in Sonthofen startet am Freitag, 24. Juni, nach zweijähriger Corona-Pause. Was geboten ist und welche Neuerung es gibt.

23.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Zwei Jahre lang mussten die Sonthofer wegen der Corona-Pandemie auf das Volksfest auf dem Marktanger verzichten. Eine Neuauflage der zehntägigen Veranstaltung gibt es nun ab kommenden Freitag, 24. Juni. Auf die Besucher warten dann laut einer Pressemitteilung bis Sonntag, 3. Juli, viele Fahrgeschäfte vom Kinderkarussell bis zum Autoscooter. Auf dem Markt-anger-Gelände stehen außerdem Schieß- und Losbuden, eine Menge Stände und ein Biergarten.

Das Volksfest öffnet täglich um 14 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr. Die Fahrbetriebe schließen an Werktagen um 23 Uhr, am Freitag und Samstag um Mitternacht und am Sonntag um 22 Uhr. Der Volksfestbetrieb mit Schieß- und Losbuden endet jeweils eine Stunde später. Am Samstag, 2. Juli, findet zum Finale das Brillantfeuerwerk statt. An diesem Tag dürfen die Fahrgeschäfte bis 1 Uhr laufen. Der Kindernachmittag mit reduzierten Fahrpreisen steht am Mittwoch, 29. Juni, auf dem Programm.

Seniorennachmittag und erstmals ein Firmenvolksfest in Sonthofen am 29. Juni

Auch ein Festzelt wird es heuer wieder geben. Einige Sonthofer Vereine übernehmen dort die Verpflegung. Koordiniert wird der Ablauf vom Ortsverband des Technischen Hilfswerks sowie der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen. Eröffnet wird das Fest am Freitag, 24. Juni, mit der Stadtkapelle und dem traditionellen Bieranstich. Der Seniorennachmittag und erstmals ein Firmenvolksfest finden am Mittwoch, 29. Juni, statt. Der Abend mit dem GTEV Sonthofen am Donnerstag, 30. Juni, sowie der Vereineabend mit Olympiade am Freitag, 1. Juli, sind zum festen Bestandteil des Volksfests geworden.

Ein Höhepunkt ist das Finale mit Feuerwerk und musikalischer Unterhaltung der Rockgruppe „Major7“ am Samstag, 2. Juli. Das Festzelt öffnet jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Reservierungen für das Zelt werden unter Telefon 08321/615-228 entgegengenommen.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Veranstaltung auf dem Festplatz Das Volksfest Füssen findet wieder statt: Was Besucher wissen müssen

Sonthofen: Das macht die "südlichste Stadt Deutschlands" so besonders