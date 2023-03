Volksmusikabend mit Überraschungen: "s' obred" in Oberstdorf-Tiefenbach

Beim Volksmusikabend „s’ obred“ der Breitachtaler Johlar in Oberstdorf-Tiefenbach wird feinfühlig und farbenreich gesungen und frisch und virtuos aufgespielt.

13.03.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Niederalemannisch versteht der Wettergott offensichtlich nicht. Sonst hätte er zum Volksmusikfest der Breitachtalar Johlar nicht winterliches Sauwetter geschickt. Feiern doch Musikanten aus der Region mit der neu belebten Traditionsveranstaltung „s’ obred“ den Rückzug von Schnee und Eis. Ungetrübt davon „Johlarfreud“, gute Stimmung, Begeisterung für alpenländische Weisen in spannender Vielfalt. In der ausverkauften „Alpenrose“ in Oberstdorf-Tiefenbach blühen „Beargblumen“, wird „Auf zum Ott-Marsch“ geblasen, „Böhmischen Madl’n“ ein Ständchen gespielt.

"Neues" Klangbild

Die Gastgeber überraschen mit einem „neuen“ Klangbild. Die erst kurze Zusammenarbeit mit Pavol Valášek als künstlerischem Leiter offenbart feinfühlig differenzierten, wirkungsvollen Einsatz der Dynamik im Jodelgesang, erweiterte, facettenreichere Farben, perfektionierte Homogenität. Insbesondere die Naturjodler der Breitachtalar Johlar belohnen aufmerksames Zuhören mit klarem, dabei gefühlsbetontem Timbre.

Geweitetes Erlebnis

Dass die Jodlergruppe Ofterschwang eher die urtümliche Art auf Lautsilben zu singen pflegt, weitet das Erlebnis Volksmusik. Souverän schlägt das Vokalensemble zwischen Brust- und Falsettstimmen um, lässt seine Stimmgruppen gekoppelt und solistisch wirken, bindet die melodische Kraft des Dialekts ein.

Glückliche Fügung

Dass Jodeln nicht in alpenländischen Mustern stehen bleibt, junge Musikantinnen begeistern kann, belohnt das achtsam lauschende Publikum mit herzlichem Beifall für „Zämedgfünde“. Per glücklicher Fügung haben sich die „richtigen“ Sängerinnen gefunden. Zu einem Dreigesang aus bestens ergänzenden, gleichwohl eigenständig kontrastierenden Stimmen. Ab und an mit wohligem Kontrabass gerundet. Technisch untadelig, leidenschaftlich, präsent.

Schmissige Stücke

Wie Tanzlmusik ihre ansteckende Kraft durch instrumentale Perfektion, geschickt auf Besetzung und Genre abgestimmte Arrangements steigern kann führt die „Verwandschaftsmusig“ galant vor. Bewusst abgewandt vom oft überstrapazierten Oberkrainersound erfreut das Quartett mit schmissigen, abwechslungsreich intonierten Stücken, mit ansteckender Freude an der Musik. Tradition herzlich frisch, virtuos aufgespielt.

Wohlklingender kann man den Frühling kaum willkommen heißen. Mit Johlar und Volksmusik von hinreißenden Sängern und Musikanten. Mit dem Esprit der unnachahmlichen Moderation von Johannes Hitzelberger.