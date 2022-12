Volland, Pechstein und Greis: Großer Glanz beim Promi-Curling in Oberstdorf

Das Charity Curling in Oberstdorf wartet mit klangvollen Namen auf: Fußball-Profis, Eisschnelllauf-Ikonen und Biathlon-Legenden sind dabei.

16.12.2022 | Stand: 16:35 Uhr

Alle sitzen in einem Boot. „Das ist unser Geheimnis. Und das ist das Erfolgsrezept des Promi Night Charity Curlings in Oberstdorf“, sagt Wolfgang Keller. „Ob Mitarbeiter der teilnehmenden Firmen, Prominente oder Sportler: Man weiß vorab nicht, wer gewinnt, weil viele noch nie gespielt haben. Auf dem Eis ist es anders als in ihrer Sportart oder in ihrer Fachrichtung – da sind die Promis nicht automatisch besser.“ Und doch werden sie sich in diesem Jahr wieder auf dem Eis versuchen. Am Freitag, 23. Dezember, steigt die vierte Auflage des Charity-Events ab 13 Uhr im Eissportzentrum Oberstdorf.

Profisportler und Prominente von Kids gecoacht

Erstmals seit 2019 treten wieder Firmen- und Privatteams mit Unterstützung eines Spitzensportlers oder eines Prominenten an, um Siegprämien für einen guten Zweck zu erspielen. Gecoacht werden sie von Kids und Jugendlichen aus der Curling-Abteilung des EC Oberstdorf. Der Pott mit dem Startgeld aller Beteiligten wird am Ende entsprechend der Platzierung unter den Teams zur Spendenvergabe verteilt. In der Regel kommt der Erlös sozialen Projekten im Allgäu zugute – die Teilnehmer sind frei darin, welches Herzensprojekt sie unterstützen.

2017 rief der Nesselwanger Wolfgang Keller die Veranstaltung auf Initiative der Curler vom ECO um Präsident Harald Löffler ins Leben. Rasch wuchs das Event zu einem Fix-Termin im Allgäuer Sportkalender. „Curling ist unheimlich spannend und wir machen keine Spaßveranstaltung daraus, sondern bei uns muss das sportliche Element passen“, betont der 48-jährige Keller. Neben dem Benefiz-Aspekt wollen die Initiatoren auch den Sport, insbesondere die Curling-Abteilung des ECO, unterstützen, die es heuer hart getroffen hat.

Promi Curling muss in Nebenhalle umziehen

Da die Halle II des Eissportzentrums renoviert werden muss, steht der Curling-Sport in Oberstdorf den gesamten Winter über still. „Wir machen das Promi Charity Curling damit wenigstens etwas passiert“, sagt Keller. Dem Haupt-Event tut die Verlegung keinen Abbruch. Was Organisation und Ambiente angeht, habe das keine negativen Auswirkungen. „Wir sind noch dabei, dekorative Feinarbeiten an der Halle vorzunehmen“, sagt Keller. „Aber es wird wieder ein großes Event.“

Anstatt in Halle II wird das Promi-Charity-Curling heuer ausnahmsweise in Halle III ausgetragen. Organisator Wolfgang Keller verspricht am 23. Dezember dennoch ein großes Event. Bild: Dominik Berchtold

Immerhin konnten Keller und sein Team pandemiebedingt nicht an das stärkste Jahr anknüpfen. Nach dem Boom 2019 mit 26 Teams auf dem Oberstdorfer Eis musste das Promi-Curling bekanntermaßen aussetzen. Auch die Comeback-Pläne waren heikel. „Im Juli und August wollten wir loslegen, aber wir hatten viele Fragezeichen und wir wussten lange nicht, ob wir das Event heuer überhaupt ausrichten können“, sagt Keller. „Zudem hat sich in zwei Jahren viel verändert, Verbindungen sind eingeschlafen, wir müssen überall anziehen, um alle Helfer, Firmen und Sportler neu zu motivieren. Es ist für uns fast wie ein Neubeginn.“ Auf das bewährte Helferteam aus 25 Leuten am Eventtag kann das sechsköpfige OK-Team bauen, denn das stammt aus der ECO-Curling-Abteilung. Der Erlös aus Kiosk und sonstigem Verkauf kommt daher wiederum der ECO-Jugend zugute.

Kevin Volland, Claudia Pechstein, Georg Späth und Michael Greis dabei

Und für den großen Glanz beim Comeback des Promi-Curlings sorgen auch heuer die klangvollen Namen: Allen voran Fußball-Profi Kevin Volland, der als Titelverteidiger zum zweiten Mal mit selbst zusammengestelltem Team antritt. Zudem gehen Ex-Skispringer Georg Späth, Eisschnelllauf-Ikone Claudia Pechstein, Ex-Langläuferin Evi Sachenbacher-Stehle, die Eiskunstlauflegende Norbert Schramm und erstmals auch der dreifache Biathlon-Olympiasieger Michael Greis an den Start. DSV-Biathlet Philipp Nawrath war bereits einmal für den guten Zweck auf dem Oberstdorfer Eis.

„Es ist besonders schön, dass jemand wie Philipp Nawrath, der beim ersten Mal noch unbekannter war, jetzt, da er erfolgreich ist, noch einmal kommt“, sagt Keller. Mit einigen „Hochkarätern“ sei er noch im Gespräch – die Zuschauer dürfen also gespannt sein.

Denn welcher Promi welches Team verstärkt, wird erst einen Tag vor dem Event ausgelost. Zuschauer sind am 23. Dezember zwischen 13 und 18 Uhr in der Halle III des Eissportzentrums eingeladen, das Event live zu verfolgen. Im Anschluss stehen die Promis und die Moderatoren für Autogramme bereit. Traditionell führen seit der Premiere die ehemalige deutsche Eistänzerin Kati Schneider und ARD-Quizgott Sebastian Jacoby durch den Nachmittag.

Was die Anzahl der Teams angeht, gibt es durchaus noch Luft nach oben, sagt Keller, und appelliert an den ein oder anderen Sportbegeisterten, sich noch für das Event anzumelden. „2018 waren es 16 Teams. Und diese werden wir heuer vermutlich auch erreichen. Das wäre für den Neubeginn ein Erfolg“, sagt Wolfgang Keller. „Bisher haben wir 14 Teams, wir sind aber über jeden froh, der sich für die gute Sache engagieren will.“

Interessierte Firmen- oder Privatteams können sich per Mail noch bis zum 21. Dezember anmelden unter wk@pnccurling.com