Die Traube-Kreuzung in Sonthofen ist komplett gesperrt. Wie es umliegende Ladenbesitzer trotz der Baustelle schaffen, dass die Kunden kommen.

11.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Der Lärm ist ohrenbetäubend. Staub liegt in der Luft. Passanten bleiben kurz stehen und schauen den Arbeiten an der Traube-Kreuzung in Sonthofen zu. An der Baustelle zwischen Grünten-, Schnitzer-, Schiller- und Blumenstraße ist aktuell kein Durchkommen mehr. Die Kreuzung am Gasthof Traube ist komplett gesperrt. Die Leidtragenden der Situation sind die Anwohner und vor allem die anliegenden Geschäftsleute.