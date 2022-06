Vom Lokführer zum Big-Band-Leiter: Kurt Bong feiert in Oberstaufen 85. Geburtstag

Der international tätige Jazzmusiker Kurt Bong stand mit vielen Musikergrößen auf der Bühne. Seinen Ruhestand genießt der Ex-Schlagzeuger in Oberstaufen.

Küchenstuhl und Kochlöffel waren seine ersten Instrumente: Mit drei, vier Jahren entdeckte Kurt Bong die Lust am Trommeln. Später studierte der Jazzmusiker klassisches Schlagzeug an den Musikhochschulen in Köln und Berlin. Er spielte mit namhaften Musikern wie Max Greger, Klaus Doldinger, Albert Mangelsdorff und Herb Geller. Zehn Jahre lang leitete er die Big Band des Hessischen Rundfunks, bevor er in den Ruhestand ging und mit seiner Lebensgefährtin nach Oberstaufen zog. Am Samstag, 11. Juni, feiert Kurt Bong seinen 85. Geburtstag.

Zwei Berufswünsche

Für den kleinen Kurt in Stolberg bei Aachen gab es damals nur zwei Berufswünsche: Schlagzeuger oder Lokführer. „Schlagzeug fanden meine Eltern völlig abartig“, erzählt Bong schmunzelnd. Denn der Vater war Geiger, spielte im Symphonieorchester, die Mutter war eine gute Pianistin. Also musste der Bub zunächst Geige, Klarinette und Klavier lernen. Später, mit 15, kam das Schlagzeug hinzu. Schon mit 18 nahm er an verschiedenen Amateurfestivals teil, gewann Preise, ging mit Klaus Doldinger auf Tournee.

In großen Fernsehproduktionen

Da die Eltern gegenüber dem Schlagzeug weiterhin skeptisch waren, erlernte der junge Mann einen „anständigen Beruf“: Er wurde Lokführer, damals noch auf der Dampflok. Doch 1961 war damit Schluss. Er begann ein Studium an der Musikhochschule in Köln. Später wechselte er nach Berlin, spielte parallel in verschiedenen Formationen wie der SFB-Bigband, mit bekannten Musikern wie Herb Geller, Horst Jankowski, Götz Wendland und wirkte in großen Fernseh- und Studioproduktionen mit. Ein Trailer, den er in München aufgenommen hat, laufe immer noch, berichtet er: Die Eingangsmelodie zum „Aktuellen Sportstudio“ im ZDF.

Als "Feuerwehr" im Einsatz

„Der Vorteil: Man wollte immer mit mir spielen. Ich musste nie einem Job hinterherrennen“, erzählt Bong. Er war ständig auch international unterwegs, spielte immer wieder die „Feuerwehr“. Damals habe er nur drei Stunden geschlafen: „Es war immer was los, richtig Ruhe war nie.“ Als sein damaliger Lehrer, Solopauker im Kölner Gürzenich-Orchester, ihm den ehrenvollen Vorschlag machte: „Ich höre auf, Sie können meinen Job haben“, sagte der junge Musiker ab. „Das war nicht meine Welt, nur alle Viertelstunde einmal Bumm machen.“

Auftrieb für die Big-Band

1969 wurde er Mitglied der HR-Bigband, damals noch das Tanzorchester des Hessischen Rundfunks unter der Leitung von Willy Berking. Als Gast trat er mit Peter Herbolzheimer, Hugo Strasser und Paul Kuhn auf. 1989 übernahm er die Leitung der Big Band, die seinerzeit kurz vor der Auflösung stand. Er gab der Formation wieder Auftrieb, indem er bekannte Musiker wie Chick Corea einlud. „Musikalisch sehr gut befreundet“ war Kurt Bong mit Klaus Doldinger: „Wir haben in verschiedenen Bands viel zusammen gespielt.“ Zu seinen ältesten Musikerfreunden zählt der Belgier Jean „Toots“ Thielemans, der ihm in Brüssel auch das „gut essen“ beigebracht habe.

Die Würfel fallen fürs Allgäu

Nach dem Eintritt in den Ruhestand haben er und seine Lebensgefährtin, die Produktionsleiterin beim Hessischen Rundfunk war, „erst einmal drei Monate geschlafen“. Dann beschlossen sie, die Eigentumswohnung in Frankfurt zu verkaufen und entweder „an die See oder in die Berge zu ziehen“. Die Würfel fielen für die Berge, fürs Allgäu. Dort hat Bong Jahrzehnte zuvor mit seinen beiden Kindern aus erster Ehe Urlaub in Oberstdorf gemacht. Also mietete sich das Paar für 14 Tage in einem Immenstädter Hotel ein: „Wir sind alle Käffer abgefahren.“ Bis die Hotelwirtin meinte, ob sie denn auch in Oberstaufen gewesen seien. „Wir waren noch nie vorher dort.“ Aber dann saßen sie bei schönem Wetter auf dem Platz gegenüber der Kirche. Da hat’s gepasst.

Jetzt steht das Hören hoch im Kurs

Das Spielen hat Kurt Bong beendet. Warum? „Weil’s mir keinen Spaß macht. Ich werde meinem Anspruch nicht gerecht.“ Aber Hören steht dafür hoch im Kurs. Jazz, aber auch Klassik.

