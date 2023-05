Von der Naturkunde bis zur Kunst: Was Oberallgäuer Museen am Museumstag bieten

Am Sonntag locken Museen in Sonthofen, Immenstadt und Oberstaufen Publikum mit freiem Eintritt und besonderen Angeboten. Für Kinder gibt es viele Aktionen.

20.05.2023 | Stand: 01:39 Uhr

Unter dem Leitmotto „Nachhaltigkeit“ will der Internationale Museumstag am Sonntag, 21. Mai, auf die Vielfalt der Museen in Deutschland aufmerksam machen. Museen in Sonthofen, Immenstadt-Diepolz und Oberstaufen bieten an diesem Tag freien Eintritt, besondere Führungen und andere Aktionen und Attraktionen an.

Sonthofen

Das neue Sonthofer Alpenstadtmuseum öffnet von 10 bis 18 Uhr. Bürgermeister Christian Wilhelm eröffnet dort um 11 Uhr den Museumstag. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Um 12, 14 und 16 Uhr sind jeweils kostenfreie Führungen durch das Alpenstadtmuseum geplant. Ab 14 Uhr können Kinder mit dem Programm „Was wächst auf unseren Wiesen?“ die Vielfalt der Allgäuer Pflanzenwelt entdecken. Anschließend werden mit frischen Blättern Baumwolltaschen bedruckt. Start für das Kinderprogramm ist ab 14 Uhr, Treffpunkt im Eingangsbereich des Museums.

Die Stadthausgalerie ermöglicht den kostenfreien Besuch der neu eröffneten Ausstellung „Nah am Berg – Drei Ostrachtaler“ zu erweiterten Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr. Dort sind Werke von Hildegard Simon, Ulrike Rüttinger und Josef Schmid zu sehen: Landschaftsbilder und abstrakte Kompositionen mit textilen Materialien in intensiven Farben.

Das Mini-Mobil-Museum bietet zu den Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr anhand von mehr als 25.000 Exponaten im Modellformat kostenfreie Einblicke in die Technikgeschichte aus den Bereichen Bahn, Automobil, Seefahrt, Luft- und Raumfahrt und vieles mehr. Darüber hinaus zeigt die aktuelle Sonderausstellung die Entstehung von besonderen Modellen mit diversen Materialien, Werkzeugen und Techniken.

Immenstadt

Das Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz bietet kostenlose Natur-Entdeckungs-Wanderungen auf dem Kuhnigundenweg und die Kinderführung „Der Bergbauer und das liebe Vieh“ an.

Rosi Oppold führt die Museumsgäste auf zwei Teilstücken des Kuhnigundenwegs. Unter dem Thema „Bäume, Wiesen und Kühe“ erläutert sie Wissenswertes zu Viehweiden und der Waldwirtschaft rund um das Bergbauernmuseum. Die Tour startet um 11 Uhr an der Höfle-Alpe. Sie ist knapp zwei Kilometer lang, dauert etwa eineinhalb Stunden und ist auch für Familien mit Kindern geeignet. Um 15 Uhr beginnt die zweite Wanderung zum Thema „Nasse Wiesen und Moore“, auf der Oppold mit den Teilnehmern das Moor bei Diepolz erkundet. Dabei gibt es neben Infos zu Moor und Wasserhaushalt auch Spielstationen und einen Abstecher zur neuen Kneippanlage. Die Tour ist etwa drei Kilometer lang, dauert zwei Stunden und ist ebenfalls für Familien geeignet. Treffpunkt ist am Eingangsgebäude.

Bei der neuen Kinderführung zeigt Susanne Stahl den Kindern die Tiere auf dem Bauernhof. Dabei erfahren sie Interessantes über Rinder, Federvieh, Schafe, Schweine und Bienen: Wie viel Liter Milch gibt eine Kuh am Tag? Wie viele Eier legt ein Huhn in der Woche? Wie schaut der Magen einer Kuh aus? Den Abschluss bildet ein Quiz. Die Kinderführung beginnt um 13 Uhr, ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren geeignet und dauert 1,5 Stunden. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Museumskasse.

Oberstaufen

Der Heimatdienst Oberstaufen öffnet erstmalig die Pforten seiner landwirtschaftlichen Ausstellung in der Alpe Vögels Berg. Die gesamte Museumsanlage auf der „Staufner Buind“ ist von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Musikalisch wird der Nachmittag von einem Allgäuer Duo begleitet. Kinder können aus Naturwolle Wölkchen auf einer Kardätsche herstellen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

In der Museumswirtschaft „Beim Strumpfar“ und deren Biergarten können die Gäste sich mit Allgäuer Spezialitäten verwöhnen lassen.