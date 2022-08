Von der Stärke der Schwachen: Villa Jauss zeigt in Oberstdorf Druckgrafik von Joseph Beuys

Eine Ausstellung im Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss erinnert an Joseph Beuys. Sie zeigt Zeichnungen und Druckgrafiken eines Künstlers, der polarisiert hat.

04.08.2022 | Stand: 17:03 Uhr

Die einen nannten ihn despektierlich einen „Scharlatan“, andere verehrten ihn als „Leonardo da Vinci der Gegenwart“. Joseph Beuys (1921 - 1986) hat vor allem mit seiner Aktionskunst, die er als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf begann, immer wieder die Gemüter erregt. Mit ihr sprengte er, der dort den „Lehrstuhl für monumentale Bildhauerei“ bekleidete, herkömmliche Vorstellungen von dem, was Kunst ist.

Ein hervorragender Zeichner

An Joseph Beuys erinnert nun die Oberstdorfer Villa Jauss mit der Ausstellung „Hase, Hirsch und Schamane“. Sie schlägt mit Zeichnungen und Druckgrafiken einen Bogen vom Früh- zum Spätwerk des Künstlers. Und sie zeigt, dass der Mann, der immer wieder für seine Arbeit mit Materialien wie Fett und Filz belächelt wurde, ein hervorragender Zeichner war, der mit wenigen Strichen Wesen und Dinge zu erfassen wusste.

Tier und Mensch

Die Darstellungen kreisen dabei vor allem um die Themen Tier und Mensch. Ihnen widmete sich Joseph Beuys bereits in frühen Zeichnungen aus den 50er und 60er Jahren, die dann als Grundlage dienten für die späteren Druckgrafiken der 70er und 80er Jahre, erklärt Kurator Wilhelm Geierstanger. Die Darstellungen reichen dabei von der exakten Kontur eines Hirschschädels oder Hirschfußes bis zur flüchtig hingeworfenen Skizze eines Schwanes.

Erinnerung an Höhlenmalereien

Der Gedanke der Vergänglichkeit schwingt in vielen dieser Tierdarstellungen mit. Ein Hase duckt sich ängstlich ins Grasbett, damit Räuber ihn nicht entdecken können. Ein Schafsskelett ist in sich zusammengebrochen und gleicht nun an einem unheimlichen, sich auf dürren Beinen aufrichtenden Insekt. Tote Hirsche liegen auf dem Boden ausgebreitet wie angerichtetes Wildbret. Bilder von Robben erinnern an Höhlenmalereien aus der Frühzeit der Menschheit, die längst ausgestorbene Tiere dokumentieren.

Schlitten am Nordpol

Vom Leben der Naturvölker künden Zeichnungen wie ein einfaches Gefäß, in dem vielleicht Eingeborene Honig aufbewahren, oder Schlitten, die den „Nordpol“ symbolisieren, oder eine Trommel, mit der Schamanen das Tor in spirituelle Welten öffnen, eine Trommel, die hier in einer ganzen Serie von Drucken in vielen Variationen zu finden ist.

Jeder kann kreativ sein

Lesen Sie auch

Oberstdorfer Fotogipfel Menschen, Mythen und die Macht der Berge rückt der Oberstdorfer Fotogipfel in den Blick

Es sind immer nur kleine Symbole, mit denen Joseph Beuys wesentliche Fragen anstoßen will. Etwa: Wie wollen wir leben? In welcher Gesellschaft? Jeder kann kreativ sein, meint Joseph Beuys. Und jeder sollte seine kreativen Möglichkeiten für das Wohl der Gemeinschaft einsetzen.

Das zerbrechliche Wesen

Der Mensch, der in dieser Ausstellung hier stets in seiner weiblichen Form erscheint, ist bei Joseph Beuys ein filigranes, zartes, zerbrechliches Wesen, wie einige Zeichnungen demonstrieren. Zugleich kann dieser Schwache erstaunliche Stärke zeigen und unglaubliche Leistungen vollbringen, wie eine Folge verwegener gymnastischer Übungen beweist. Und natürlich trägt er die Kraft zu neuem Leben in sich, wie Embryonen im Mutterleib offenbaren.

Die Frau als Lustogjekt

Zugleich neigt dieser Mensch aber auch dazu, seine positiven Eigenschaften für üble Dinge zu nutzen. Da wird die Frau zum Lustobjekt degradiert, dem man unter den Rock zu blicken versucht. Bilder von Ostende wecken mit düsteren Steingebilden die Erinnerung an Bunkeranlagen und Krieg.

Wie schön ist doch da die Harmonie, die zwei Freundinnen zeigen, die Hand in Hand ihres Weges gehen. Ein Blatt, das wiederum in verschiedenen Variationen eine Wand der Villa schmückt.

Die Oberstdorfer Stiftung Hugo J. Tauscher

Die Ausstellung setzt sich aus Leihgaben der Sammlung Herlt und der Galerie Lochner zusammen. Die Grundlage bilden Blätter von Joseph Beuys, die der Stiftung Hugo J. Tauscher entstammen. Der Oberstdorfer hatte seine umfangreiche Grafiksammlung schon vor seinem Tod dem Kunsthaus Villa Jauss zukommen lassen.

Humorvolles Selbstportrait

Einige Blätter aus dieser Sammlung ergänzen die Beuys-Schau: Werke etwa von Pablo Picasso und René Magritte, von Marc Chagall und Salvador Dalí. Vor allem aber darf ein Blatt von Joseph Beuys in dieser Schau nicht fehlen: das „Selbstbildnis“, das den Künstler humorvoll als schwachen Hirsch zeigt über dem ein Hut schwebt, das Markenzeichen des Meisters.

Öffnungszeiten: bis 16. Oktober, donnerstags bis sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr. Kurator Wilhelm Geierstanger führt am Sonntag, 7. August, um 16 Uhr durch die Ausstellung.

Das Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss.

Joseph Beuys in Düsseldorf.

Lesen Sie auch: "Allgäuer Malerinnen schildern die Freuden des Lebens".