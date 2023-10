Von emotional bis hintergründig: Das zeigt "Die Südliche" in Sonthofen an aktueller Kunst

Bei einem Rundgang durch "Die Südliche" in Sonthofen lässt sich viel entdecken: Neben etablierten Größen der Kunstszene finden sich interessante Neuentdeckungen.

Weitaufgerissene Augen starren den Besucher an. Entsetzen scheint aus ihnen zu sprechen. Auf der Wange haben Blut und andere Sekrete ihre Spuren hinterlassen. Und im Hintergrund sieht es so aus, als explodiere eine Bombe. Die Schrecken des Krieges veranschaulicht der Maler Nic Albrecht aus Bad Hindelang in diesem übergroßen Antlitz einer Frau so eindringlich, dass man sich kaum der Suggestionskraft des Bildes entziehen kann. Es lenkt alle Blicke der Besucher auf sich, die den hintersten Raum des Erdgeschosses in der Sonthofer Stadthausgalerie betreten.

Nic Albrecht: "Schönheit und Gefahr" Bild: Klaus Schmidt

Von einer Jury eingeladen

In diesem Ausstellungshaus präsentieren derzeit 42 Kunstschaffende aus dem Oberallgäu und dem Kleinwwalsertal aktuelle Arbeiten. Unter dem Motto „Die Südliche“ wollen sie einen Überblick über die regionale Kunstszene geben. Zum 20. Mal findet dieses Ausstellungsformat statt, bei dem die Künstlerinnen und Künstler von einer Jury eingeladen werden, welche die einheimische Kunstszene kritisch begleitet. Vier dieser Künstlerinnen und Künstler wurden bereits mit Auszeichnungen bedacht (wir berichteten), doch es gibt vieles zu entdecken.

Auseinandersetzung mit aktuellen Konflikten

Nicht alle Kunstschaffenden setzen sich dabei so hoch emotional mit aktuellen Ereignissen auseinander, wie Nic Albrecht. Hans Friedrich aus Waltenhofen zum Beispiel konzentriert den Konflikt zwischen Mensch und Natur, der ihn seit Langem beschäftigt, auf ausdrucksstarke Symbole: etwa in einer Skulptur, bei der ein istrischer Kalkstein wie mit Eisenstäben - Schwertern gleich - durchstochen wurde, oder in Form eines Bildes, bei dem das „Dickicht“ des üppigen Grüns durch kleine künstliche geometrische Figuren gestört wird, die in verschiedenen Farben erstrahlen.

Hans Friedrich: "Dickicht" Bild: Klaus Schmidt

Schlachter bei der Arbeit

Magnus Auffinger aus Gunzesried zeigt anhand einer kleinen Bronzeskulptur, was Menschen anderen Geschöpfen antun. Er schildert einen Schlachter bei der Arbeit: Wie ein Jäger häutet er ein Reh ab, das ausblutet. Bei allen zivilisatorischen Errungenschaften vermag auch der Mensch nicht zu verbergen, was er letztendlich ist: ein Raubtier, das andere frisst. Und das nur sich selbst kennt. Da kann das menschliche Antlitz schon einmal einer Groteske gleichen, wie zwei Objekte aus Gips und Stahl von Günther Zitzmann, einem Mitglied der Oberallgäuer Künstlergruppe „Die Experten“, vor Augen führen.

Magnus Auffinger: "Schlachter" Bild: Klaus Schmidt

Grimasse aus Übermut

Doch freilich kann eine Grimasse auch einfach aus dem Übermut, der Spielerei heraus entstehen, wie Ulrike Kocher aus Sonthofen in zwei wunderbar beobachteten Szenen von der kleinen Selma und ihrem Spiegelbild in Aquarellform festgehalten hat. Neben solch realistisch dargestellten Menschenbildern finden sich auf extreme Ausschnitte reduzierte und letztlich sogar verfremdete Details eines Körpers in dem Zyklus „Traumkontrolle“ von Stefan Winkler aus Leutkirch. Wie er ist auch Johannes Müller ein aus dem Oberallgäu stammender Künstler. Der spielt in seinen Gemälden wie „Susanne im Bad“ mit beliebten kunsthistorischen Motiven, bei denen die Figur nur noch schemenhaft angedeutet wird.

Kühnes Farbenspiel

Solch jüngerem Künstler - unter der Vielzahl etablierter - stehen in dieser Ausstellung auch jüngste malerische Neuentdeckungen gegenüber: So etwa Alexander Kling aus Kornau bei Oberstdorf, der Berge mal im dramatischen Spiel starker Licht- und Schatten-Kontraste, mal in weicher Farbgebung zeichnet. Luca Nenning aus dem Kleinwalsertal, der mittlerweile in Augsburg lebt, bringt mit ungewöhnlichen Perspektiven und kühnem Farbenspiel neue Akzente in die künstlerische Selbstbespiegelung.

Christoph Finkel: "Luftraum" Bild: Klaus Schmidt

Duftige Gebilde

Neben solch kraftvoller Malerei finden sich in der Ausstellung beeindruckende Skulpturen und Objekte. So faszinieren zum Beispiel die feinst aufgeschnittenen Holzkörper von Christoph Finkel, seien sie einmal Kugel oder Keule gewesen, die ihre Schwerkraft völlig verloren zu haben scheinen und nur noch wie duftige Gebilde wirken. Das Gegenstück dazu bilden die Torsi von Matthias Buchenberg aus Vorderburg, die menschliche Formen nur noch andeuten, dezent herausgearbeitet an großen ausgehöhlten Baumstammstücken. Wie sie weisen auch die Radscheiben aus Travertinstein von Wolfgang Keßler aus Immenstadt eine wunderbar polierte Oberfläche auf. Schweres, ungeschlachtes Material wurde hier beeindruckend in künstlerische Form gebracht.

Elisabeth Bader: "Überwucherung" Bild: Klaus Schmidt

Genaues Hinsehen erforderlich

So gibt es viel zu entdecken und zu entschlüsseln in dieser „Südlichen“ wie etwa die hintergründigen Schaukästen von Elisabeth Bader aus Kempten, die anstelle von aufgespießten Insekten nun kleine Collagen aus Papier enthalten. Sie verlangen ein genaues Hinsehen so wie auch jene Gestalten, die Ildikó Titkó aus Weitnau in feinen Linien Schwarz auf Weiß gezeichnet hat. Unter dem Motto „Vorwärts/Rückwärts“ stellen sie Menschen auf der Flucht dar, mit Rucksäcken und Kinderwagen. Wohin ihr Weg führt, mag jeder sich selbst beantworten.

Öffnungszeiten: bis 5. November, mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, soontags und feiertags von 11 bis 18 Uhr.