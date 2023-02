Von Flüchtlingscamp zu Flüchtlingscamp: Allgäuer Fotograf dokumentiert Hilfsaktionen

Fotograf Bruno Maul aus Altstädten dokumentiert die „Karawane der Menschlichkeit“, die Kollege Pascal Violo ins Leben gerufen hat. Sie führt zu Menschen in Not.

04.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Krisen überlagern Krisen. In solcher Situation geraten leicht viele Menschen aus dem Blick, die der Hilfe bedürfen. Einige von ihnen unterstützt die „Karawane der Menschlichkeit“. Reisefotograf Bruno Maul aus Altstädten bei Sonthofen ist gerade dabei, diese ehrenamtliche Hilfsorganisation bei Vortragsreisen zu unterstützen. Am Samstag, 4. Februar, um 19 Uhr stellt der 47-Jährige das Projekt zusammen mit dessen Gründer Pascal Violo im Schubladen in Sonthofen vor.

Ausstellung in Sonthofen

Dort sind seit einiger Zeit auch Fotografien zu sehen, die die Arbeit dieser Karawane und vor allem deren Erfolge dokumentieren. Denn die Erfolge sind in den Gesichtern der Menschen zu lesen, die von der Hilfe profitieren: In den Gesichtern der Kinder, die für einige Zeit ihr Umfeld vergessen können, in den Gesichtern der Mütter, die dankbar für die unerwartete Zuwendung sind. Diese Aufnahmen werden nach dem Vortrag zugunsten des Projektes versteigert, erklärt Bruno Maul.

Aufruf in Österreich

Sein Kollege Pascal Violo rief es ins Leben. Er wollte eigentlich Bären in Kanada fotografieren und hatte für dieses Projekt Geld gespart. Da löste in ihm die Nachricht vom Brand im völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, bei dem über 12.000 Menschen obdachlos wurden, das Bedürfnis aus, spontan zu helfen. Er, der in Güssing im Südburgenland lebt, startete im Herbst 2020 einen Aufruf in Österreich, um seinen kleinen Wagen mit Hilfsmitteln vollzuladen. Die Aktion schlug solche Wellen, auch unterstützt durch den ORF, erzählt Bruno Maul, dass am Ende ein Lkw, ein 40-Tonner, vollgepackt mit Hilfsgütern, nach Lesbos fuhr.

Zeit für Hilfe

Bruno Maul war damals gerade mit seiner Familie in Schweden und dem Baltikum unterwegs, als ihn die Frage seines Kollegen erreichte, ob er ihn unterstützen könne. Mit Geld sei es nicht möglich gewesen, berichtet Bruno Maul, denn er befand sich als freischaffender Reisefotograf wegen der Corona-Pandemie und den staatlich verhängten Veranstaltungsverboten selbst gerade in einer finanziell schwierigen Situation. Aber eines konnte er beisteuern: Zeit. Er dokumentiert fortan die Projekte seines Kollegen.

Immer wieder wird neue Not bekannt

Und die wuchsen schnell an: In Gesprächen vor Ort stoße man sehr bald wieder auf eine neue Notlage, in der Hilfe dringend nötig sei, erzählt Bruno Maul. Die „Karawane“ unterstütze dabei bereits bestehende Hilfsprojekte vor Ort. Etwa in Italien die Casa Sankara, die afrikanischen Flüchtlingen ermögliche, selbst Land zu pachten und zu bebauen. Oder Menschen, die an der bosnisch-kroatischen Grenze unter unwürdigsten Bedingungen ausharren, um in die Europäische Union zu gelangen, wie Bruno Maul erzählt. Oder syrischen und palästinensischen Flüchtlingen im Libanon. Dort sei eine staatliche Hilfe wegen einer schweren Wirtschaftskrise nicht mehr möglich. Die Karawane unterstütze dort zum Beispiel Schulprojekte.

20 Sammelstellen von Wien bis Vorarlberg

Was aus einer spontanen Hilfe im Herbst 2020 erwuchs, sei mittlerweile ein Verein, erklärt Bruno Maul. Etwa 20 Sammelstellen von Wien bis nach Vorarlberg und Menschen von der Schülerin bis zur Großmutter unterstützen ihn. Die Gemeinnützigkeit sei beantragt und werde wohl nach drei Jahren erteilt. Doch schon bisher haben sich dieser „Karawane der Menschlichkeit“ Gruppen wie „Clowns ohne Grenzen“ angeschlossen, die in Flüchtlingslagern im Libanon nicht nur bei den Kindern für lachende Gesichter gesorgt haben. Oder der Künstler Till Schilling aus Leutkirch, der dort einen „mobilen Malraum“ eingerichtet hat, damit die Mädchen und Buben beim kreativen Umgang mit Farben den tristen Alltag für einige Zeit vergessen können.

Neues Ziel: Äthiopien

Bruno Maul und Pascal Violo sind derzeit auf Vortragsreise unterwegs, um die Karawane publik zu machen. Mitte Februar steuern sie mit ihr ein neues Ziel an, das vom Bürgerkrieg gebeutelte Land Äthiopien. Auch dort wollen sie Schulprojekte unterstützen. Damit sich die Menschen nicht vergessen fühlen. Vor allem jene, auf denen nicht immer das Schlaglicht der medialen Aufmerksamkeit liegt. In einer Zeit, in der Krisen Krisen überlagern.

Finissage und Versteigerung: Bruno Maul und Pascal Violo stellen die „Karawane der Menschlichkeit“ in einem Vortrag am Samstag, 4. Februar, um 19 Uhr im Schubladen in Sonthofen, Marktstraße 5, vor. Anschließend werden die Bilder aus Bruno Mauls Ausstellung zur „Karawane der Menschlichkeit“ versteigert. Das Geld fließt den Hilfsprojekten zu, so wie sämtliche Spenden. Unkosten zahlen die Initiatoren bislang selbst, sollen aber künftig über Mitgliedschaften im Verein mitfinanziert werden.

