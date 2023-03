„Von Null auf 100 in drei Sekunden“: Brass Band A7 und Woodshockers spielen in Fischen

Dirigent Thomas Wolf fasziniert die unglaubliche Energie der Brass Bands. Mit der Band A7 tritt er in Fischen auf. Mit dabei sind die Woodshockers.

15.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Um mit der Szene in Kontakt zu bleiben, spielt die Allgäuer Brass Band A7 jedes Jahr ein Doppelkonzert mit einer anderen Gruppe. Heuer tritt A7 gemeinsam mit den Woodshockers aus Bobingen am Samstag, 18. März, im Kurhaus Fiskina in Fischen auf. Wir sprachen mit Thomas Wolf, dem Dirigenten von A7, über die Entstehung der Band, die Besetzung und die besondere Faszination des Brass.

Wie kam’s zur Gründung der Brass Band A7 und wie sind Sie dazu gestoßen?

Thomas Wolf: Ich war von Anfang an dabei. Diese Art von Musik hat mich schon immer fasziniert. Als mein Schulkumpel Bernd Geser und ich bei einem europäischen Meisterkonzert waren, hat uns das Fieber gepackt und wir wollten selber etwas aufziehen. Das war nicht einfach, da die Ensemble-Instrumente in einer anderen Bauweise sind. Wir mussten uns anfangs mit anderen Instrumenten behelfen und haben diese erst mit den Jahren angeglichen. Das erste Jahr über sind wir nur aufgetreten, um Geld für neue Instrumente einzuspielen. Unser Ziel war von Anfang an eine original englische Besetzung mit original englischem Sound.

Wie entstand aus der Idee zur Gründung dann letztendlich das Ensemble?

Wolf: Zu Beginn waren wir vier begeisterte Brassband-Musiker. Nach der Gründung haben wir weitere Musiker gesucht. Die Brass-Band-Szene in Deutschland ist überschaubar. Unser Zentrum war Memmingen, die Mitglieder unserer Band kommen aber schon seit jeher aus einem großen Einzugsgebiet, das von Marktoberdorf bis Biberach reicht. Daher stammt auch unser Name A7. Die Autobahn A7 war schon immer unsere Hauptverbindungsstrecke zu den Proben in Memmingen.

Beschreiben Sie mir die Mitglieder Ihrer Band. Wie hat sich die Formation seit ihrer Gründung verändert?

Wolf: Die Band ändert sich immer ein wenig, da es zeitlich und musikalisch für jeden ein großer Aufwand ist. Wir sind rund 28 Bläser und vier Schlagzeuger. Davon sind alle absolute Brass-Musik-Freaks oder besser gesagt Brass-Musik- Verrückte im positiven Sinne. Alle spielen auch in mehreren Ensembles. Brass ist schließlich eine Herausforderung, da es spieltechnisch so schwer und anspruchsvoll ist, dass es einen an die eigenen Grenzen bringt und diese sogar mit der Zeit verschieben lässt. Für mich als Dirigent ist es schön, dass wir in einer relativ konstanten Besetzung spielen können, da es so einfacher ist, den Klang zu formen. Verändert hat sich nur der Schwierigkeitsgrad der Stücke. Der wächst kontinuierlich. Die Musiker und damit unsere Band entwickelt sich entsprechend. Die Stücke sind jetzt aufwendiger als zu unserer Anfangszeit. Große Literatur war schon immer unser Anspruch, und mit der Zeit setzen wir uns höhere Herausforderungen.

Gegründet wurde die Band 2007 unter dem Dirigenten Johnny Ekkelboom. Wann haben Sie seinen Part übernommen und was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Wolf: Das ging Hand-in-Hand. Johnny Ekkelboom war mein erster Dirigierlehrer. Ich habe mich über die Jahre beim ASM (Allgäu-Schwäbischen Musikbund – Anmerkung der Redaktion) und im Studium weitergebildet und ab 2012 selber diese Richtung dirigiert. Die Band habe ich 2016 übernommen. Für mich ist diese Aufgabe etwas Besonderes. In unserer Division gibt es deutschlandweit nur zehn bis zwölf Bands. Unsere Vorbilder sind die niederländischen und die englischen Brass Bands. Denen möchten wir nacheifern. Man kann sie mit einem Ferrari vergleichen – von 0 auf 100 in drei Sekunden (lacht). Mich faszinieren die Dynamik, die Beweglichkeit und die unglaubliche Energie. In unserer besonderen Sitzanordnung und mit unseren besonderen Instrumenten macht es mir unglaublich viel Spaß.

Was erwartet das Fischinger Publikum?

Wolf: Ein abwechslungsreicher Abend. Vom Solo bis zu großen Brassband-Werken ist alles voller Energie und Spielfreude dabei und zudem mit zwei Bands. Wir treten in Fischen gemeinsam mit den Woodshockers unter Dirigent Benjamin Markl auf. Nach unserem letztjährigen Konzert in Bobingen ist das der Gegenbesuch der Woodshockers. Unser Programm reicht von Giuseppe Verdis „La forza del destino“ über Johan de Meijs „Extreme Make-Over“ und Gandalf aus der Sinfonie Nr. 1 „The Lord of the Rings“ bis hin zu Two-Part Inventionen der Solisten Bernd Kempter und Bernhard Mayer (beide am Euphonium). Da können sich die Zuhörer auf einen richtig schönen Abend einstellen.

Interview: Marion Bässler

Das Doppelkonzert der Brass Band A7 und der Woodshockers am Samstag, 18. März, beginnt um 20 Uhr im Kursaal Fiskina in Fischen. Der Eintritt ist frei.

Zur Person:

Thomas Wolf ist gebürtiger Leutkircher und wohnt auch in seiner Heimatstadt im württembergischen Allgäu. Die Hauptstelle des Freiberuflers befindet sich allerdings im Oberallgäu, wo der 39-Jährige als Dirigent der Musikkapelle Fischen auch die Leitung der Fischinger Bläserschule innehat. Neben der Brass Band A7 ist er zudem als Dirigent beim Kreisverbandsjugendblasorchester Ravensburg und als Posaunist beim Ensemble „Verstehen Sie Brass“ tätig.