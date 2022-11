Die Vorweihnacht im Dorf in Burgberg lädt zum kleinen besinnlichen Weihnachtsmarkt der Vereine ein

Die Vereine laden zum Verweilen ein. Neben musikalischer Unterhaltung kommt auch der Nikolaus. Mit seinen Helfern verteilt er Geschenke an die Kinder.

30.11.2022 | Stand: 15:08 Uhr

Östlich von Immenstadt liegt die 3000 Einwohner große Gemeinde Burgberg im Allgäu. Traditionell laden die Vereine der Gemeinde zu einem vorweihnachtlichen Markt ein. Damit reiht sich die Vorweihnacht im Dorf in die Weihnachtsmärkte im Allgäu ein.

Wann findet die Vorweihnacht im Dorf in Burgberg im Allgäu 2022 statt?

Wie lange hat die Vorweihnacht im Dorf 2022 geöffnet?

Welches Programm bietet die Vorweihnacht im Dorf 2022 in Burgberg im Allgäu?

Wann findet die Vorweihnacht im Dorf in Burgberg im Allgäu 2022 statt?

Am Wochenende des dritten Advents findet die Vorweihnacht im Dorf statt. Dabei verwandelt sich der Dorfplatz der Gemeinde in einen kleinen Weihnachtsmarkt und bietet am Samstag, 10. Dezember, ein Programm für Jung und Alt.

Wie lange hat die Vorweihnacht im Dorf 2022 geöffnet?

Vom frühen Nachmittag bis in den Abend hinein hat die Vorweihnacht im Dorf geöffnet. Von 16 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr Abends ist der Weihnachtsmarkt der Burgberger Vereine für Besucher da.

Welches Programm bietet die Vorweihnacht im Dorf 2022 in Burgberg im Allgäu?

Wenn am Samstag vor dem dritten Advent die Vorweihnacht im Dorf einlädt, gibt es wie üblich bei einem Weihnachtsmarkt auch Stände mit Köstlichkeiten und Selbstgebasteltem. Derweil gibt es musikalische Unterhaltung durch die Musikkapelle und Aufführungen der Grundschule, des Kindergartens sowie der Musikschule Weixler.

Wann kommt der Nikolaus in Burgberg?

Um 18.30 Uhr kommt der Heilige Nikolaus mit seinen Klausen zur Vorweihnacht im Dorf und verteilt Geschenke an die braven Kinder.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.