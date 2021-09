Bundestagswahl 2021: So hat Oberstdorf gewählt

Die Wahlergebnisse aus Oberstdorf stehen fest: Das Allgäu hat gewählt, die Wahllokale sind geschlossen. So lief die Bundestagswahl 2021 in Oberstdorf.

28.09.2021 | Stand: 09:57 Uhr

Die Stimmzettel in Oberstdorf sind ausgezählt, 80,1 Prozent der wahlberechtigten Oberstdorferinnen und Oberstdorfer setzten ihre beiden Kreuze. Hier finden Sie das vorläufige Endergebnis.

Bundestagswahl 2021 in Oberstdorf: Ergebnisse im Wahlkreis 256 - Direktkandidaten:

Mechthilde Wittmann ( CSU : 39,4 Prozent

: 39,4 Prozent Martin Holderied ( SPD : 12,3 Prozent

: 12,3 Prozent Rainer Rothfuß ( AfD 4,7 Prozent

4,7 Prozent Stephan Thomae ( FDP : 16,1 Prozent

: 16,1 Prozent Pius Bandte (Grüne): 11,8 Prozent

11,8 Prozent Engelbert Blessing ( Die Linke 2,2 Prozent

2,2 Prozent Anette Hauser-Felberbaum (Freie Wähler) : 8,3 Prozent

: 8,3 Prozent Franz Josef Natterer-Babych (ÖDP) : 0,8 Prozent

: 0,8 Prozent Tommy Schwellinger (Die PARTEI): 0,8 Prozent

0,8 Prozent Marcel Frey (V-Partei³) : 0,4 Prozent

: 0,4 Prozent Dietrich Busacker (dieBasis) : 2,8 Prozent

: 2,8 Prozent Alfred Dorn (Aktion Bürger für Gerechtigkeit): 0,3 Prozent

Alle zwölf Direktkandidatinnen und -kandidaten der Parteien im Wahlkreis Oberallgäu, die in Oberstdorf mit der Erststimme wählbar waren, sehen Sie hier im Überblick.

Bundestagswahl-Ergebnis: Die Ergebnisse für die Stadt Oberstdorf bei den Zweitstimmen

Der Deutsche Bundestag wird alle vier Jahre gewählt. 2017 holte die CSU die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Oberallgäu, gefolgt von SPD, GRÜNE, FDP und AfD. Wie sieht es heuer aus?

CSU : 39,6 Prozent (2017: 41,5 Prozent)

: 39,6 Prozent (2017: 41,5 Prozent) SPD : 13,4 Prozent (2017: 12,4 Prozent)

: 13,4 Prozent (2017: 12,4 Prozent) Grüne : 12,4 Prozent (2017: 11,3 Prozent)

: 12,4 Prozent (2017: 11,3 Prozent) FDP : 12,9 Prozent (2017: 10,8 Prozent)

: 12,9 Prozent (2017: 10,8 Prozent) AfD : 4,9 Prozent (2017: 10,6 Prozent)

: 4,9 Prozent (2017: 10,6 Prozent) Linke : 1,8 Prozent (2017: 5,8 Prozent)

: 1,8 Prozent (2017: 5,8 Prozent) Freie Wähler: 9,1 Prozent

9,1 Prozent Sonstige: 6,0 Prozent

allgaeuer-zeitung.de berichtet umfassend und aktuell über die Bundestagswahl 2021 in der Region:

Bundestagswahl 2021 in Oberstdorf - das war das Wahlergebnis vor vier Jahren

So haben sich vor vier Jahren die Erststimmen der Oberstdorfer Wähler verteilt.

Dr. Gerd Müller

Stephan Thomae (FDP): 8,9 Prozent

Katharina Schrader (SPD): 8,8 Prozent

Erna-Kathrein Groll (Grüne): 7,4 Prozent

Peter Felser (AfD): 6,2 Prozent

Hugo Wirthensohn (Freie Wähler): 4,2 Prozent

Xaver Merk (Linke): 3,1 Prozent

Josef Kirchmann (Bayernpartei): 1,1 Prozent

Lucia Fischer (ÖDP): 0,8 Prozent

Bei der Bundestagswahl 2017 zog Gerd Müller (CSU) im Wahlkreis 256 "Oberallgäu", in dem Oberstdorf liegt, als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag ein. Der Entwicklungshilfe-Minister aus Kempten trat in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl an.

Ergebnis Bundestagswahl: Welche Partei hat 2017 in Oberstdorf gewonnen?

Bei der Wahl 2017 wurde die CSU in Oberstdorf die stärkste Kraft. Sie bekam damals knapp 51 Prozent der Stimmen. So sahen die Ergebnisse der Parteien bei der letzten Wahl nach den Zweitstimmen aus.

CSU: 51 Prozent (minus 8,5 % im Vergleich zur BTW 2013)

FDP: 14,2 Prozent (+5,1 %)

SPD: 9,4 Prozent (-2,9 %)

Grüne: 8,3 Prozent (+1,6 %)

AfD: 7,3 Prozent (3,5 %)

Linke: 3,6 Prozent

Freie Wähler: 2,7 Prozent

In Oberstdorf lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 bei 78,3 Prozent.