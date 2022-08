Walser Jugendliche aus drei Ländern treffen sich im Kleinwalsertal

Das Treffen soll junge Menschen zusammenbringen, die aus Walser Regionen in Italien, Liechtenstein und Österreich stammen. Die Organisatorin erklärt die Idee.

11.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Junge Leute im Alter zwischen 15 und 20 Jahren treffen sich noch bis zum Wochenende im Kleinwalsertal zur „Walser Jugendbewegung“. Sie stammen aus Walser Regionen in Pomatt (Italien), Triesenberg (Liechtenstein) und natürlich aus dem Kleinwalsertal. Das Treffen findet zum zweiten Mal statt – im vergangenen Jahr war Pomatt das Ziel. Die Jugendlichen wohnen während ihres Aufenthalts im Marburger Haus: „eine schöne Ausgangslage, um das Kleinwalsertal kennenzulernen“, sagt Jugendarbeiterin Simone Rundel (33). Sie hat die Begegnung organisiert. Wir haben mit ihr vor dem Treffen gesprochen.

Was steht in der Woche auf dem Programm?

Simone Rundel: Die Jugendlichen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Themenschwerpunkten. So werden wir eine Alpe besuchen und mitarbeiten, um das „Walser Leben“ kennenzulernen. Wir werden auch die wunderbare „Walser Natur“ mit Wanderungen erleben. Die „Walser Küche“ wird ein Thema sein, ebenso „Walser Kultur und Tradition“. Wir möchten mit dem Programm einen realistischen Einblick in das heutige Leben von Menschen im Tal geben. Zudem wird es einen Länderabend geben, bei dem die Jugendlichen ihr Land und seine Besonderheiten vorstellen. Ein Treffen mit der „Walser Vereinigung“ und Bürgermeister Andi Haid steht auch auf dem Programm. Die Abende sind für geselliges Miteinander reserviert – die Jugendlichen sollen Spaß, Freude und Begeisterung erleben.

Was soll die Begegnung bringen?

Rundel: Das Ziel der „Walser Jugendbegegnung“ ist es, junge Menschen aus den Walser Regionen zu vernetzen und Freundschaften zu bilden. Dabei spielt es keine Rolle, ob man in einem Walsertal geboren ist, oder seit einiger Zeit dort lebt. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit dem heutigen Leben in einer Walser Region erfahren die Teilnehmer, wie Moderne und Tradition gemeinsam existieren können und wie bedeutsam beides ist, wie wichtig die jungen Menschen für die Lebendigkeit der Regionen sind. Die Walser Jugendbegegnung soll Spaß machen und die Jugendlichen ermutigen, immer mal wieder über den gewohnten Tellerrand hinauszublicken und mit Menschen in Begegnung zu gehen.

Wie wird das Projekt finanziert?

Rundel: Die „Walser Jugendbegegnung“ wird von „Erasmus+“ finanziert, ein Programm der Europäischen Union zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa. Dieses Jahr wird die Begegnung von der Offenen Jugendarbeit Kleinwalsertal organisiert, mit Unterstützung der „aha Jugendinfo Vorarlberg“.

