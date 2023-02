Schnee sorgt für Rutschpartien in Waltenhofen und Immenstadt

Bei einem Unfall in Waltenhofen entstand 22.000 Euro Sachschaden. In Immenstadt fährt ein Mann mit seinem Auto, obwohl er durch die Scheiben kaum etwas sieht.

28.02.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Schnee und Glätte haben am Montagabend auf den Straßen im Oberallgäu für gefährliche Verkehrsbedingungen gesorgt. Nach Angaben der Polizei kam es bei Waltenhofen zu einem Unfall auf der Kreisstraße 22 in Richtung Rieggis. Ein Autofahrer geriet laut den Beamten auf schneebedeckter Straße in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Auto zusammen.

Unfall bei Waltenhofen: 22.000 Euro Sachschaden

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Straße musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Mann fährt in Immestadt Schlangenlinien und wird von Polizei gestoppt

In Immenstadt stoppte die Polizei einen 70-Jährigen, der Schlangenlinien fuhr. Grund für die unsichere Fahrweise des Mannes war laut den Beamten, dass die Windschutzscheibe des Wagens noch mit Schnee bedeckt war und der Mann dadurch kaum erkennen konnte, was vor ihm auf der Straße passierte. Die Beamten verwarnten den Fahrer, der daraufhin die Scheibe von Schnee und Eis befreite.

