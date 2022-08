Wandelkonzert bietet in Oberstdorf einen Abend voller Überraschungen

Die Dozentinnen und Dozenten des Oberstdorfer Musiksommers setzen bei einem Wandelkonzert auf Kostbarkeiten anstatt auf Klassik-Hits. Das ist sehr reizvoll.

10.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Auch wenn wirkliches „Wandeln“ aus post-pandemischer Vorsicht sich auf die beiden Säle im Oberstdorf-Haus, einmal Bühne, einmal Büffet, beschränkt hat, ist dieses besondere Konzert beim Oberstdorfer Musiksommer gelungen. Festivalleiter Eckhard Fischers viel wichtigere Intention für ein Wandelkonzert, als an unterschiedlichen Örtlichkeiten Musik zu genießen, kann ohne Einschränkung begeistern: Unbefangen eintauchen in Kammermusik, sich in unbekannte Klangwelten mitnehmen lassen, einlassen auf Kompositionen und Künstler, denen die Gunst im üblichen Veranstaltungsformat eher nicht gegolten hätte. In diesem Sinne kein Programmheft am Zuhörerplatz, Verzicht auf Ansage.

International begehrte Meisterkurse in Oberstdorf

Die Überraschung gelingt in allen zehn Beiträgen des Wandelkonzertes perfekt. Auch weniger erfahrene Konzertgäste lassen sich intensiv ansprechen: Von den acht namhaften Professorinnen und Professoren samt ihrer Korrepetitoren, die die international begehrten Meisterkurse des Musiksommers gestalten. Von exquisiten, vornehmlich wenig bekannten Werken zwischen Romantik und Moderne. Kostbarkeiten, statt ohrengängiger Klassikhits. Einladung zum Entdecken, zur Auseinandersetzung.

Andächtig und diszipliniert

Die Atmosphäre im Saal ist faszinierend: Geradezu andächtig, überaus diszipliniert sind Ohren und Herzen geöffnet, die Augen auf die Bühne fixiert. Tatsächlich ist der optische Sinnenreiz ein wunderbarer Verstärker. Beispielhaft herausgegriffen in der Serenade Opus 54 und Ungarischen Rhapsodie von David Popper (1843 - 1913). Der Tonsetzer, in seiner Zeit als Solist bejubelt, fordert seine Interpreten bis an die Grenzen des auf dem Violoncello Spielbaren, und Wen-Sinn Yang hat in all den rasend schnellen Griffen, den geradezu artistischen Bogenführungen ein ansteckendes Lächeln im Gesicht. Umsichtig, mitgestaltend begleitet Chifuyu Yada am Klavier eine temporeiche, gleichwohl farbtiefe Parade.

Klangliche Raffinesse

Die klangliche Raffinesse, die geistvolle Spielmusik, die der Belgier Joseph Jongen (1873 - 1953) in sein „Concert à cinq“ gelegt hat, blättern Maria-Elisabeth Lott, Violine, Bratscher Veit Hertenstein, Wen-Sinn Yang am Violoncello, Gaby Pas-Van Riet, Flöte, und Godelieve Schrama an der Harfe zu einem wundervollen Bouquet auf. Ensemblegeist und virtuose Soli führen sie galant wie expressiv in einen spannenden Wettstreit, schaffen durch herausragende dynamische Differenzierung, perkussiv wirkende, niemals aufdringliche Rhythmik ein Raumklangerlebnis par excellence.

Feinste Romantik

Dass der renommierte Reclam- Kammermusikführer der Fantasie C-Dur D 934 von Franz Schubert nur einen Halbsatz widmet, mag man nach der Interpretation durch Maria-Elisabeth Lott mit ihrem kongenialen Partner Christian Köhn am Klavier nicht verstehen. Feinste Romantik mit beseelter Melodik lässt die Geigerin herrlich leicht, dabei intensiv leuchten, konzentriert sich, über alle spieltechnischen Anforderungen erhaben, auf Klangbilder, die Schönheit verströmen, ohne Aussagen wie emotionale Inhalte zu überdecken. Köhn steuert die Dramaturgie, bringt seine Tastenklänge stupend, homogen, genusssteigernd ein. Die Leidenschaft des Duos, ihre sorgsame, im besten Sinne musikantische Aufführung gipfelt in einen Beifallssturm, der zeigt, wie sehr es gelungen ist, die Hörergemeinde zu überraschen, zu fesseln, zu begeistern.

300 Minuten Hochklassiges in Oberstdorf

Ganz im Sinne des „Wandelkonzertes“ mit 300 Minuten hochklassiger Kammermusik. Mit frappierenden Begegnungen. Mit Künstlerinnen und Künstlern, deren Begeisterung mitnehmend wie berührend war. Wahres Hörer-Glück.

Referenz für ein vielfältig offenes, kreatives Festival.

